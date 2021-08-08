В заключительный день Олимпиады будет разыграно 13 комплектов медалей
Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:
Лёгкая атлетика
Марафон, мужчины (01:00 мск).
Волейбол
Женщины (03:00 — матч за бронзу, 07:30 — финал).
Гандбол
Женщины (05:00 — матч за бронзу, 09:00 — финал). Сборная России сыграет в финале.
Художественная гимнастика
Группы (05:00). Сборная России выступит в финале.
Баскетбол
Женщины (05:30 — финал).
Велотрек
Спринт, женщины (05:45).
Кейрин, мужчины (06:00). Российский участник — Денис Дмитриев.
Омниум, женщины (06:25). Российская участница — Мария Новолодская.
Водное поло
Мужчины (07:40 — матч за бронзу, 10:30 — финал).
Бокс
57—60 кг, женщины (08:00).
57—63 кг, мужчины (08:15).
69—75 кг, женщины (08:45).
Свыше 91 кг, мужчины (09:15).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля.
Ранее сообщалось, что Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ОИ.