В заключительный день Олимпиады будет разыграно 13 комплектов медалей

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В последний, 16-й день Олимпийских игр в Токио определятся обладатели 13 комплектов наград в восьми видах спорта.

Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:

Лёгкая атлетика

Марафон, мужчины (01:00 мск).

Волейбол

Женщины (03:00 — матч за бронзу, 07:30 — финал).

Гандбол

Женщины (05:00 — матч за бронзу, 09:00 — финал). Сборная России сыграет в финале.

Художественная гимнастика

Группы (05:00). Сборная России выступит в финале.

Баскетбол

Женщины (05:30 — финал).

Велотрек

Спринт, женщины (05:45).

Кейрин, мужчины (06:00). Российский участник — Денис Дмитриев.

Омниум, женщины (06:25). Российская участница — Мария Новолодская.

Водное поло

Мужчины (07:40 — матч за бронзу, 10:30 — финал).

Бокс

57—60 кг, женщины (08:00).

57—63 кг, мужчины (08:15).

69—75 кг, женщины (08:45).

Свыше 91 кг, мужчины (09:15).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ОИ.

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