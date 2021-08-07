Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ОИ

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По итогам 15-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио сборная России сумела подняться на четвёртое место в медальном зачёте.
Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ОИ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По итогам дня Россия в медальном зачёте Олимпиады в Токио сумела обойти Великобританию. У россиян 20 золотых медалей, 26 серебряных и 23 бронзовые.

Возглавляет медальный зачёт команда Китая (38, 31, 18). На втором месте сборная США (36, 39, 33), третьими идут хозяева соревнований — японцы (27, 12, 17).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее был опубликован список медалистов 15-го дня Игр в Токио.

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