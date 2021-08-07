Россия поднялась на четвёртое место в медальном зачёте ОИ

По итогам 15-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио сборная России сумела подняться на четвёртое место в медальном зачёте.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

По итогам дня Россия в медальном зачёте Олимпиады в Токио сумела обойти Великобританию. У россиян 20 золотых медалей, 26 серебряных и 23 бронзовые. Возглавляет медальный зачёт команда Китая (38, 31, 18). На втором месте сборная США (36, 39, 33), третьими идут хозяева соревнований — японцы (27, 12, 17). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее был опубликован список медалистов 15-го дня Игр в Токио.