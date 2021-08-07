Список медалистов 15-го дня Игр в Токио

По итогам 15-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио было разыграно 35 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Reuters

Олимпийские медалисты определились в следующих видах спорта. Синхронное плавание. Команды. 1. Россия. 2. Китай. 3. Украина. Волейбол. Мужчины. 1. Франция. 2. Россия. 3. Аргентина. Спортивная борьба. До 65 кг, вольная борьба. 1. Такуто Отогуро (Япония). 2. Гаджи Алиев (Азербайджан). 3. Гаджимурад Рашидов (Россия). До 97 кг, вольная борьба. 1. Абдулрашид Садулаев (Россия). 2. Кайл Снайдер (США). 3. Рейнерис Салас (Куба). 3. Абраам Коньедо Руано (Италия). До 50 кг, женская борьба. 1. Юи Сусаки (Япония). 2. Сунь Янань (Китай). 3. Мария Стадник (Азербайджан). 3. Сара Хильдебрандт (США). Художественная гимнастика. Личное многоборье. 1. Линой Ашрам (Израиль). 2. Дина Аверина (Россия). 3. Алина Горносько (Беларусь). Пляжный волейбол. 1. Андерс Моль — Кристиан Сёрум (Норвегия). 2. Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (Россия). 3. Шериф Юнус — Ахмед Тиджан (Катар). Лёгкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. 1. Мария Ласицкене (Россия). 2. Никола Макдермотт (Австралия). 3. Ярослава Магучих (Украина). Марафон, женщины. 1. Перес Джепчирчир (Кения). 2. Юригит Косгеи (Кения). 3. Молли Сейдел (США). 10 000 м, женщины. 1. Сифан Хассан (Нидерланды). 2. Калкидан Гезахегне (Бахрейн). 3. Летесенбет Гидей (Эфиопия). Метание копья, мужчины. 1. Нирадж Чопра (Индия). 2. Якуб Вадлейх (Чехия). 3. Витезслав Веселы (Чехия). 1500 м, мужчины. 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия). 2. Тимоти Черуйот (Кения). 3. Джош Керр (Великобритания). 4 × 400 м, женщины. 1. США. 2. Польша. 3. Ямайка. 4 × 400 м, мужчины. 1. США. 2. Нидерланды. 3. Ботсвана. Гребля на байдарках и каноэ. 500 м, каноэ-двойка, женщины. 1. Китай. 2. Украина. 3. Канада. 1000 м, каноэ, мужчины. 1. Исакияс Кейрос (Бразилия). 2. Лю Хао (Китай). 3. Сергей Тарновский (Молдова). 500 м, байдарка-четвёрка, женщины. 1. Венгрия. 2. Беларусь. 3. Польша. 500 м, байдарка-четвёрка, мужчины. 1. Германия. 2. Испания. 3. Словакия. Баскетбол. Мужчины. 1. США. 2. Франция. Женщины. 3. Франция. Бокс. 48—52 кг, мужчины. 1. Галаль Яфай (Великобритания). 2. Карло Паалам (Филиппины). 48—51 кг, женщины. 1. Стойка Крастева (Болгария). 2. Бусе Чакыроглу (Турция). 69—75 кг, мужчины. 1. Эберт Соуза (Бразилия). 2. Александр Хижняк (Украина). 64—69 кг, женщины. 1. Бусеназ Сюрменели (Турция). 2. Гу Хун (Китай). Гольф. Женщины. 1. Нелли Корда (США). 2. Моне Инами (Япония). 3. Лидия Ко (Новая Зеландия). Прыжки в воду. Мужчины, вышка, 10 м. 1. Цао Юань (Китай). 2. Ян Цзянь (Китай). 3. Томас Дэйли (Великобритания). Велотрек. Мэдисон, мужчины. 1. Дания. 2. Великобритания. 3. Франция. Водное поло. Женщины. 1. США. 2. Испания. 3. Венгрия. Современное пятиборье. Мужчины. 1. Джозеф Чунг (Великобритания). 2. Ахмед Эльгенди (Египет). 3. Вунтае Чжун (Южная Корея). Конный спорт. Конкур, команды. 1. Швеция. 2. США. 3. Бельгия. Карате. Кумите, до 61 кг, женщины. 1. Ферьял Абделазиз (Египет). 2. Ирина Зарецкая (Азербайджан). 3. Софья Берульцева (Казахстан). 3. Гун Ли (Китай). Кумите, до 75 кг, мужчины. 1. Саджад Ганджзаде (Иран). 2. Тарек Хамеди (Саудовская Аравия). 3. Угур Акташ (Турция). 3. Рютаро Арага (Япония). Бейсбол. Мужчины. 1. Япония. 2. США. 3. Доминиканская Республика. Гандбол. Мужчины. 1. Франция. 2. Дания. 3. Испания. Футбол. Мужчины. 1. Бразилия. 2. Испания. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее сообщалось, что россияне завоевали семь медалей в 15-й день Олимпиады в Токио.