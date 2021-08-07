Россияне завоевали семь медалей в 15-й день Олимпиады в Токио

По итогам 15-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио копилка российской сборной пополнилась семью наградами.

Олимпийскими чемпионами стали Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 97 кг) и сборная России по синхронному плаванию (Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар).

Серебряные медали завоевали российские волейболисты (поражение в финале от сборной Франции со счётом 2:3), гимнастка Дина Аверина, а также дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые проиграли норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Сёруму в финале турнира по пляжному волейболу.

Бронзовая награда досталась борцу вольного стиля Гаджимураду Рашидову (весовая категория до 65 кг).

Ранее Матыцин оценил выступление Дины Авериной в многоборье на Олимпиаде в Токио.