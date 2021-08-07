Матыцин оценил выступление Дины Авериной в многоборье на Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что россиянка Дина Аверина показала прекрасное выступление на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье по художественной гимнастике.

«Я поздравляю Дину Аверину с серебряной медалью Олимпиады в Токио. Наша спортсменка продемонстрировала большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление. Вся страна болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных, восхищалась их мастерством. Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки от спортсменок из разных стран. Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и её президента Ирину Винер. Желаю удачи нашим спортсменкам в групповом многоборье», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

По итогам четырёх упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 107,650 балла и завоевала серебро Игр. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800 балла), которая выронила один из предметов во время своего выступления.

Ранее сообщалось, что в ОКР намерены добиться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике.