Золотой гол Малкома и жёсткая критика от Губерниева: чем запомнился 15-й день Игр в Токио

Женская сборная России по водному поло уступила Венгрии в матче за бронзу, а национальная команда по художественной гимнастике расположилась только на втором месте в групповом многоборье после первой части программы. Гол полузащитника «Зенита» Малкома в дополнительное время принёс победу Бразилии в футбольном турнире, а баскетболисты из США в очередной раз завоевали золото. Дмитрий Губерниев раскритиковал отечественных гребцов за отсутствие наград, а украинский боксёр Александр Хижняк сенсационно проиграл нокаутом Эберту да Консейсао, хотя вёл по запискам судей.

Поражение России в водном поло и победа США в баскетболе

Предпоследний соревновательный день Олимпийских игр в Токио получился наиболее успешным для российских спортсменов. В общей сложности они завоевали семь медалей, три из которых — золотые.

Победы одержали отечественные синхронистки в соревновании групп, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 кг и легкоатлетка Мария Ласицкене в прыжках в высоту.

Серебро досталось мужской сборной страны по волейболу, «пляжникам» Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому, а также Дине Авериной в личном многоборье художественной гимнастики. Наконец, бронзой довольствовался ещё один борец Гаджимурад Рашидов в категории до 65 кг.

В командных видах спорта россияне в субботу помимо мужского волейбола сражались за медали в женском водном поло. Сборная страны в полуфинале дала бой сильнейшей команде мира — США, но уступила, а в матче за третье место встретилась с Венгрией. Их пути в Токио уже пересекались на групповом этапе, и то противостояние завершилось вничью — 10:10.

К сожалению, на этот раз подопечные Алексея Гайдукова потерпели поражение. Причиной неудачи в том числе стала не самая удачная игра лидеров. Больше двух раз отличиться не удалось никому. Например, Екатерина Прокофьева совершила семь бросков по воротам соперниц, но результативными оказались только два. Алёна Сержантова вовсе отличилась лишь раз.

20-летний вратарь венгерок Альда Мадьяри, напротив, поймала кураж и совершала одно спасение за другим. В целом в её активе значатся десять сейвов при показателе надёжности 53%. Для сравнения: у Анны Карнаух шесть и 38%.

Стартовая четверть завершилась вничью — 2:2. Россиянки первыми пропустили, но ответили на гол соперниц двумя своими результативными бросками. В дальнейшем оппонент начал стремительно уходить в отрыв. Два гола Ванды Вальи позволили двукратным чемпионкам мира оторваться перед большим перерывом — 7:5.

Однако в третьей четверти россиянкам удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. В тяжёлый момент напомнила о себе как раз Прокофьева, дважды подряд поразившая чужие ворота. А затем Сержантова вовсе во второй раз во встрече вывела команду вперёд.

Но заключительную восьмиминутку девушки провалили. Они ничего не могли поделать с магией Мадьяри и лишь раз огорчили её. Венгерки же отметились четырьмя голами и одержали победу — 11:9.

Неудивительно, что Гайдуков после финальной сирены пожаловался на слабую реализацию моментов.

«Матч с США, в котором у нас были неплохие шансы на победу, забрал много нервной энергии. Девчонкам психологически оказалось непросто восстановиться. Сегодня они оставили в бассейне все силы, бились до последнего. Честь им и хвала», — приводит слова специалиста Telegram-канал ОКР.

В финале же борьбы, мягко говоря, не получилось. Американки разгромили испанок с разницей в девять мячей (14:5) и в третий раз подряд стали олимпийскими чемпионками.

В решающем противостоянии мужского футбольного первенства ожидаемо сошлись Бразилия и Испания. Пожалуй, более интригующего матча сложно было себе представить. Однако латиноамериканцы на протяжении большей части встречи владели преимуществом и заслужили победу.

В конце первого тайма подопечные Андре Соареса Жардине вполне закономерно заработали пенальти, однако Ришарлисон пробил выше ворот. Но в добавленное арбитром время счёт всё-таки удалось открыть Матеусу.

Испанцы отыгрались достаточно быстро. По истечении часа поединка Микель Оярсабаль в касание замкнул прострела Карлоса Солера с правого фланга. А незадолго до финального свистка «Красная фурия» вовсе могла вырвать победу, но соперника дважды выручила перекладина.

Перед началом дополнительного времени Жардине бросил в бой полузащитника «Зенита» Малкома, и эта замена оказалась судьбоносной. На 108-й минуте футболист забил золотой гол. Он получил мяч из глубины, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний. Так Бразилия во второй раз подряд стала олимпийским чемпионом.

Мужской баскетбольный турнир закончился закономерной победой сборной США, четвёртой подряд на ОИ и 16-й в истории. В Токио «звёздно-полосатые» создали видимость интриги и даже неожиданно проиграли Франции на групповом этапе. Однако в финале коллектив Грега Поповича взял реванш — 87:82.

Фаворит на протяжении всего решающего матча держал соперника на расстоянии и в итоге выиграл три четверти из четырёх. Европейцев же подвела реализация, например, Руди Гобер не реализовал семь штрафных. По сути, их не хватило для победы.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. Ещё 19 добавил Джейсон Тейтум. Также в составе победителей стоит отметить Джавейла Макги. Вместе со своей матерью Памелой они стали первым в истории дуэтом мать-сын, бравшими олимпийское золото.

Франция же не осталась без наград и в женском баскетболе. В матче за третье место коллектив с преимуществом в 15 очков переиграл Сербию — 91:76.

А вот в мужском гандболе равных в очередной раз не оказалось трхёцветным. Они выиграли третьи ОИ из четырёх последних. Лишь в 2016-м команда довольствовалась серебром, в финале уступив датчанам. В Токио французы взяли у них реванш (25:23) и вновь поднялись на высшую ступень пьедестала.

Бронзовые медали в итоге тоже отправились в Европу. Гандболисты из Египта сотворили главную сенсацию турнира, впервые в истории добравшись до полуфинала Игр, но сил на решающие матчи у них не хватило. Во встрече за третье место африканцы оказались слабее Испании — 31:33.

Провал в гребле и тревожный старт в художественной гимнастике

После того, как Дина и Арина Аверины остались без золота в личном многоборье, к художественной гимнастике приковано особое внимание. Теперь россиянки просто не имеют права не одержать победу в групповом многоборье.

Однако оно началось для сборной не очень удачно. После двух видов отечественная пятёрка в лице Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Ангелины Шкатовой, Анастасии Татаревой и Алисы Тищенко занимает только второе место с 89.050 балла. Лидирует Болгария (91,800), которая выиграла как упражнения с мячом, так и с обручем. Россия в последнем виде вовсе стала третьей.

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Ещё одну медаль вполне могли завоевать Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Ранее они взяли бронзу в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, а теперь намеревались сделать это в личном турнире. Обнадёжили и результаты квалификации, в которой Бондарь занял третье место.

Близок к попаданию на пьедестал Александр оказался и на этот раз. В итоге он остался с обидной «деревяшкой» — четвёртая строчка. Во многом выступление ему испортил неудачный стартовый прыжок, за который отечественный спортсмен получил от судей всего 75,20 очка. После такого догнать китайцев Юань Чао и Джиан Янга, а также британца Томаса Дэйли было уже невозможно.

Минибаев, призёр ОИ в Лондоне в этой дисциплине, набрал 495,85 балла и финишировал сразу вслед за соотечественником.

Если в прыжках в воду россияне в Токио добыли хотя бы одну награду, то в гребле на байдаках и каноэ — ноль. Такое произошло впервые с ОИ-1984 в Лос-Анджелесе, куда сборная СССР просто не приехала.

Сохранялась надежда, что отечественные гребцы поднимутся на пьедестал хотя бы в последний соревновательный день, но этому не суждено было сбыться. Ближе всего к успеху они оказались в мужской байдарке-четвёрке. Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев квалифицировались в финал лишь с четвёртого места в своём заплыве, но там едва не пробились в тройку. В сражении за бронзу они уступили словакам чуть более 0,1 секунды.

В аналогичном виде у женщин Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская попали лишь в финал B, но и там заняли последнее место.

Наконец, все шансы на медали в каноэ-двойке 500 м имели Ирина Андреева и Олеся Ромасенко, которые также пробились в решающий заплыв. Но побороться за награды не удалось даже близко — восьмая строчка с отставанием от третьей почти в шесть секунд.

Провальное выступление российских гребцов побудило известного журналиста Дмитрия Губерниева выступить с жёсткой критикой в социальных сетях.

«Есть ощущение, что тренерам сборной нужно поменять работу. Команда приехала в Токио абсолютно неготовой. Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Впервые в истории», — написал Губерниев в Telegram-канале.

В свою очередь, президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов назвал выступление сборной в Японии «неудовлетворительным».

Не удалось на этот раз побороться за медали и на велотреке. В спринте у женщин дальше всех прошла Анастасия Войнова. В 1/8 финала она уступила Лии Софии Фридрих (Германия), а в утешительном заезде отстала от Лоран Женес (Канада) и Матильды Грос (Франция).

Зато в мужском кейрине Денис Дмитриев, который был близок к завоеванию награды в спринте, занял второе место в своём заезде и напрямую отобрался в четвертьфинал. В свою очередь, Иван Гладышев сначала неудачно выступил в первом раунде, а затем не воспользовался попыткой пробиться в следующую стадию через утешительный.

Не сумел порадовать болельщиков и Александр Лифанов в современном пятиборье. Он удачно начал соревнования, но в итоге остался только на десятом месте с 1450 очками. Причём после первого вида фехтования он занимал вторую строчку в общем зачёте. Однако в плавании россиянин показал крайне слабый 27-й результат и сразу же опустился на пятую. А после верховой езды Александр потерял ещё одну позицию.

В решающем виде беге исправить ситуацию не удалось. В итоге вместо борьбы за медали Лифанов рухнул в конец первого десятка. Победу одержал представитель Великобритании Джо Чунг, который опередил египтянина Ахмеда Аль-Генди и корейца Цзюн Вун-тае.

В боксе в предпоследний соревновательный день была определена судьба четырёх золотых медалей. Но наибольшее внимание болельщиков привлёк финал весовой категории до 75 кг у мужчин. Чемпион мира Александр Хижняк считался явным фаворитом противостояния с бразильцем Эбертом Консейсао и имел отличную возможность принести Украине вторую награду высшей пробы на ОИ в Токио.

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На протяжении всего боя Хижняк владел неоспоримым преимуществом и уверенно вёл по оценкам судей. В заключительном раунде ему правильнее было бы остановиться и взять паузу, но Александр продолжил избиение оппонента и в итоге поплатился за это. В середине третьего раунда он пропустил неожиданный левый боковой и буквально рухнул на ринг.

Спортсмен тут же поднялся на ноги и показал, что готов продолжать поединок, но судья принял другое решение. Обезумевший от счастья Консейсао громко кричал на всю пустую арену и демонстрировал трибунам флаг Бразилии.

В Украине же остались крайне недовольны вердиктом рефери. В федерации бокса страны заверили, что Хижняк был в состоянии довести схватку до конца.

«Чтобы бокс оставался боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо приглашать профессиональных арбитров, а не шоуменов, у которых в голове нет ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравомыслия», — заявил глава федерации Владимир Продивус.