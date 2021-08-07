Губерниев: есть ощущение, что тренерам гребцов на байдарке и каноэ нужно менять работу!

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх в Токио.

«Есть ощущение, что тренерам гребцов на байдарке и каноэ нужно менять работу! Команда приехала в Токио абсолютно неготовой!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятую строчку в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Ранее сообщалось, что в 15-й день ОИ в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей.

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