Губерниев: есть ощущение, что тренерам гребцов на байдарке и каноэ нужно менять работу!
«Есть ощущение, что тренерам гребцов на байдарке и каноэ нужно менять работу! Команда приехала в Токио абсолютно неготовой!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятую строчку в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Ранее сообщалось, что в 15-й день ОИ в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей.