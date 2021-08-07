Серебряный дебют: Красильников и Стояновский уступили в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли выиграть золото в мужском турнире по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио. В финале они уступили норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Сёруму в двух сетах. Для обеих стран завоёванные в Японии медали стали первыми в этом виде спорта.

С предпоследним днём Олимпиады в Токио у российских болельщиков были связаны самые смелые надежды. Расписание соревнований было сформировано так, что именно в субботу можно было ожидать самого большого медального урожая. И первыми принести золото могли пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Они вышли в финал мужского турнира, где встречались с норвежцами Андерсом Молем и Кристианом Сёрумом.

Хотя Россия и Норвегия вряд ли у многих ассоциируются с жаркими песчаными пляжами, но в пляжном волейболе именно эти две страны за последнее время добились самых больших успехов. Красильников и Стояновский в 2019 году стали чемпионами мира, а Моль и Сёрум тогда были бронзовыми призёрами. К Олимпиаде в Токио они вместе лидировали в мировом рейтинге.

Также по теме Сейвы Седойкиной и магия Вяхиревой: как российские гандболистки вновь победили норвежек в полуфинале Олимпиады Женская сборная России по гандболу второй раз подряд обыграла Норвегию в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом...

Красильников и Стояновской тяжело начинали эти соревнования — на групповом этапе они провели три трёхсетовых матча и проиграли в одном из них. Моль с Сёрум до плей-офф потерпели поражение от ещё одних россиян Константина Семёнова и Ильи Лешукова. Но в турнире на выбывание обе пары заиграли с чемпионским характером и до финала не отдавали соперникам ни одного сета. В итоге они обеспечили своим странам первые олимпийские медали в пляжном волейболе.

Оба финалиста прекрасно друг друга знают и успели провести немало матчей. С тех пор как Красильников и Стояновский объединились в пару, они успели шесть раз встретиться с Молем и Сёрумом. Счёт в их противостоянии перед Олимпиадой оставался равным. При этом последнюю встречу, прошедшую меньше месяца назад на турнире в Гштаде, выиграли как раз россияне.

Если же судить по статистике, показанной уже на самой Олимпиаде, то российские пляжники владели некоторым перевесом над своими оппонентами по финалу. Стояновский и Красильников набрали в атаке 188 очков — даже отыгравшие на матч больше бронзовые призёры Ахмед Тижан и Шериф Юнусс из Катара не заработали столько. С 11 эйсами и 292 попаданиями в площадку на подаче россияне тоже заметно превосходили норвежцев. В доигровке также преимущество было за действующими чемпионами мира.

Единственным компонентом, в котором волейболистам из Норвегии не было равных на этой Олимпиаде, стал блок. Моль накрывал атаки соперников 33 раза, в то время как Стояновскому это удавалось сделать в 24 случаях. Особенно здорово норвежец разыгрался в последнем полуфинале с латвийцами Мартиньшом Плавиньшом и Эдгарсом Точсом — только в одном этом двухсетовом матче Моль набрал на блоке 10 очков, то есть обеспечил почти четверть победного счёта.

Но когда утром субботы стартовал финал, Красильников первой же своей атакой пробил Моля, затем заработал ещё очко в нападении и сдобрил такое классное начало эйсом. Норвежцы и сами совершали немало ошибок, в результате чего преимущество россиян выросло до четырёх очков. Но при счёте 4:8 Моль взял игру в свои руки и набрал три очка подряд, в том числе два с блока.

За второй прыжок к сетке ему пришлось извиняться — норвежец приземлился на голеностоп Красильникову. Россиянин долго не мог подняться с песка и попросил тайм-аут. К счастью, матч удалось продолжить, но инициатива перешла к соперникам. Ошибка Красильникова позволила сравнять счёт, а затем норвежцам откровенно повезло — после подачи Моля мяч задел трос и лёг на стороне россиян.

Середину партии россияне отыграли неважно, и уже у скандинавов образовался отрыв в четыре очка. Однажды Моль пожаловался на боль в кисти после блока, но это не помешало вскоре заработать сразу шесть сетболов. Стояновский сумел отыграть один, Красильников мощной подачей чуть не вернул россиян в игру, но всё-таки норвежцы выиграли первый сет со счётом 21:17.

У Стояновского совсем не шла игра на блоке, и это стало особенно заметно в начале второй партии, в которой норвежцы попытались оперативно развить успех. Но и у Моля вдруг перестало получаться в его излюбленном компоненте. Команды некоторое время шли вровень, и россияне даже однажды выиграли брейковый мяч, но затем снова преимущество в два очка перешло к соперникам.

В этот момент у Стояновского всё-таки появился блок. До технического перерыва и сразу после он классно зачехлил Сёрума и сравнял счёт — 11:11. Россияне могли бы повести в следующем розыгрыше, но Красильников пробил мимо блока в аут. Норвежцы тут же вспомнили о своих обязанностях — Сёрум добыл два очка в атаке, Моль добавил ещё два на блоке.

Этот отрыв стал в итоге определяющим для всей игры. Блок-аут Стояновского принёс норвежцам три матчбола, а затем он попал в трос на подаче, и мяч снова медленно перекатился на российскую половину. Первые олимпийские медали в пляжном волейболе для норвежцев стали золотыми, а для россиян — серебряными.