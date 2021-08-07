Ожидания золота от Ромашиной, старт Ласицкене и финалы в волейболе: что ждёт россиян в 15-й день Олимпиады в Токио

В предпоследний день Олимпийских игр в Токио россияне будут бороться сразу за несколько золотых медалей. Первое место почти гарантировано синхронисткам в групповых соревнованиях и сёстрам Дине и Арине Авериным, которые выступят в личном многоборье художественной гимнастики. Также за победу поспорят борец Абдулрашид Садулаев, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, мужская сборная по волейболу и пляжники Олег Стояновский и Вячеслав Красильников.

Предпоследний день Олимпиады в Токио должен стать самым приятным для российских болельщиков. Отечественные спортсмены примут участие сразу в нескольких соревнованиях, где победа им почти обеспечена или хотя бы гарантирована медаль. Сборная России находится всего в нескольких шагах от того, чтобы показать свой лучший результат со времён Игр в Пекине 2008 года, а то и превзойти его.

Ждать золота в первую очередь стоит от синхронисток. Российские девушки покажут произвольную программу в групповых состязаниях. После технического выступления они имеют чуть больше балла преимущества над китайскими спортсменками и ни в коем случае не должны его упускать. С 2000 года в этом виде спорта россиянки не знают поражений, и нет причин, чтобы эта прекрасная серия вдруг прервалась.

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Соревнования среди групп станут финальным аккордом в карьере великой Светланы Ромашиной. В случае победы она станет семикратной олимпийской чемпионкой. Только семи женщинам в истории удавалось одержать столько побед. Ещё три россиянки смогут выиграть своё третье золото в карьере, две — стать двукратными чемпионками, а Полину Комар и Марину Голядкину ждёт первое появление на пьедестале почёта.

Также не может быть сомнений в том, что продолжится победная серия в художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины это подтвердили в квалификации личного многоборья, где они более трёх баллов выиграли у ближайшей к ним соперницы Линой Ашрам из Израиля. Болельщикам остаётся только гадать, кто из сестёр-близняшек займёт первое место, а кто второе, и сожалеть, что они не могут встать на высшую ступень пьедестала вдвоём.

Практически гарантированной можно назвать победу борца-вольника Абдулрашида Садулаева в весовой категории до 97 кг. Он уже дошёл до финала, где ему остаётся победить только американца Кайла Снайдера. Именно он нанёс 25-летнему россиянину единственное за последние восемь лет поражение, но после этого уроженец Дагестана успел взять уверенный реванш и ответить победой на туше. Один из борцов выиграет второе золото подряд. Также за бронзовую медаль сразится Гаджимурад Рашидов, выступающий в весе до 65 кг.

Пока будут идти соревнования по синхронному плаванию, болельщикам придётся одновременно переживать за Марию Ласицкене. Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту выступит в финале и постарается принести первое золото в лёгкой атлетике за девять лет. Ещё в прошлом году её победа не вызывала бы сомнений, но в этом ей пришлось перенести травму, которая не позволила подойти к главному старту лидером сезона. Ласицкене делит четвёртую строчку в мировом топ-листе и всё равно является одной из претенденток на золото, ведь в секторе случиться может что угодно.

Раньше всех в субботу золото могут завоевать Олег Красильников и Вячеслав Стояновский. Уже в 05:30 по московскому времени они начнут финальный матч турнира по пляжному волейболу. Их соперниками будут известные норвежцы Андерс Моль и Кристиан Сёрум. В 2019 году обе пары поднимались на пьедестал почёта чемпионата мира, и тогда россияне были первыми, а скандинавы — третьими. Они провели между собой шесть матчей и поровну делили победы и поражения, но последняя встреча, прошедшая меньше месяца назад, осталась за Красильниковым и Стояновским.

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Большой день ждёт и мужскую сборную России по классическому волейболу. Она сразится за чемпионство с командой Франции, для которой это будет первый олимпийский финал в истории. Но россиянам нужно сыграть лучше, чем на групповом этапе, когда французы отпраздновали победу со счётом 3:1.

Женская сборная России по водному поло не смогла пробиться в финал, но всё-таки постарается увезти из Токио бронзу. В матче за третье место девушкам будет противостоять команда Венгрии. Они тоже уже успели проверить друг друга и сыграли вничью, которая теперь уже будет невозможна.

Прыгун в воду Александр Бондарь постарается бросить вызов китайским спортсменам в прыжках с десятиметровой вышки. Он является бронзовым призёром чемпионата мира в этой дисциплине и уже занимал третье место в Токио в паре с Виктором Минибаевым. Возможно, уроженцу Луганска удастся вклиниться между своими главными конкурентами или даже обойти их, так как в предварительных соревнованиях некоторое его прыжки получали более высокие оценки, чем у китайцев.

В современном пятиборье можно рассчитывать на Александра Лифанова. В его соревнованиях прошло только несколько фехтовальных поединков, по итогам которых он делит первое место с Джозефом Чунгом из Великобритании. Его успех будет зависеть в основном от того, как удастся пройти самую непредсказуемую дисциплину — конкур. У девушек было шесть случаев, когда лошадь отказалась пройти весь маршрут, так что остаётся надеяться, что Лифанов найдёт взаимопонимание со своим помощником.

В гребле на байдарках и каноэ будут разыграны последние четыре комплекта наград. У россиян есть теоретические шансы на то, чтобы проявить себя в трёх дисциплинах, но, судя по результатам в предварительных заездах, даже рассчитывать на выход в финал будет сложно.

У российских велогонщиков в субботу не запланирована борьба за медали, но они будут стараться сделать так, чтобы принять участие в их розыгрыше в последний день Олимпиады. Денис Дмитриев и Иван Гладышев возьмут старт в кейрине и постараются пробиться в полуфинал, куда проходят 12 самых быстрых спортсменов. Анастасия Войнова продолжает выступление в индивидуальном спринте и тоже может оформить выход в полуфинал, только там ей уже нужно будет оказаться в числе четырёх лучших гонщиц.