Осечка в финале: боксёр Гаджимагомедов стал серебряным призёром Игр в Токио, Магомедалиева — бронзовым

Российские боксёры завершили выступление на Олимпийских играх в Токио и добавили в общую копилку ещё две награды. Зенфира Магомедалиева уступила китаянке Ли Цянь в полуфинале категории до 75 кг и стала бронзовым призёром, а Муслим Гаджимагомедов в финале веса до 91 кг проиграл кубинцу Хулио Сесару ла Крусу и получил серебряную медаль.

По итогам 13 дней Олимпиады в Токио сборная России по боксу завоевала одну золотую и три бронзовые медали — ровно столько же, сколько и пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Но разница была в том, что турнир в Ryōgoku Kokugikan ещё не закончился, и в пятницу копилка национальной команды гарантированно должна была пополниться.

Первой на ринг вышла Зенфира Магомедалиева. Она боролась за выход в финал весовой категории до 75 кг и обеспечила себе как минимум бронзу — единственную для российских девушек медаль в этом году. 33-летняя спортсменка из Дагестана за свою карьеру дважды становилась чемпионкой мира, но оба раза одерживала победы в более тяжёлых весах, чем тот, который принят на Олимпиаде.

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Её соперница по полуфиналу своих главных успехов добивалась как раз в среднем весе и не занималась сгонкой, чтобы выступить в Токио. Китаянка Ли Цянь выигрывала и чемпионат мира в 2018 году, и бронзу прошлой Олимпиады в Рио. На своих вторых Играх 31-летняя спортсменка явно была заряжена на то, чтобы улучшить результат. В двух поединках перед встречей с Магомедалиевой она одерживала победы единогласным решением судей. Только два раза за весь турнир кто-то из арбитров решил в одном раунде отдать предпочтение не ей, а сопернице.

В начале первого раунда россиянка попыталась взять инициативу в свои руки, благо Ли Цянь некоторое время только бегала от неё с опущенными руками. По первым атакам Магомедалиевой было заметно, что била она гораздо сильнее и рассчитывала сокрушить соперницу именно одним тяжёлым ударом. Однако этот план не работал. Китаянка держала дистанцию, хорошо встречала оппонентку и при необходимости отвечала резкими и быстрыми ударами. Хотя Зенфира боксировала первым номером, судьи отдали предпочтение Ли Цянь.

Второй раунд начался с того, что Магомедалиева наткнулась на кулак соперницы и сделала пару шагов назад в направлении центра ринга. По-прежнему все её попытки сокрушить китаянку не приносили успеха — та по-прежнему достойно отвечала, и у судей при всём желании не могло быть повода сказать, что эта трёхминутка осталась за россиянкой. Однако в середине отрезка у Магомедалиевой появился шанс изменить ситуацию. Рефери снял с китаянки балл за удержание, и на тот момент счёт между ними сравнялся. Российская спортсменка тут же выбросила неплохой джеб, от которого Ли Цянь даже согнулась.

Но развить успех не получилось. В концовке раунда уже Магомедалиеву наказали за аналогичное нарушение. За её поздние включения в борьбу судьи вновь в своих карточках отдали десятки Ли Цянь. Россиянка по-прежнему рассчитывала на то, что один из её ударов подкосит соперницу и почти добилась своего: Ли Цянь ещё раз согнулась и один раз оказалась на полу. Но в обоих эпизодах не было даже нокдауна.

Китаянка сразу возвращалась в бой и показывала очень хорошую для последнего раунда подвижность. После боя судьи огласили вердикт: единогласным решением в финал вышла Ли Цянь, а Магомедалиева стала бронзовым призёром. Она стала четвёртой российской боксёршей, завоевавшей медаль на Олимпийских играх.

Зенфира Магомедалиева и Ли Цянь

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Последний шанс завершить турнир на мажорной ноте оставался у Муслима Гаджимагомедова, которого ждала финальная схватка в весовой категории до 91 кг. 24-летнему боксёру предстояло подтвердить звание действующего чемпиона мира и побороться за второе золото для российской сборной.

На любом другом турнире Гаджимагомедов действительно мог бы считаться явным фаворитом, но не в этот раз. В финале ему противостоял кубинец Хулио Сесар ла Крус — практически легенда любительского бокса. С 2011 по 2017 год он выиграл все четыре чемпионата мира и стал олимпийским чемпионом в Рио, добавив затем ко всем своим титулам бронзу первенства планеты в Екатеринбурге. Но свою богатую коллекцию наград ла Крус собирал в полутяжёлом весе до 81 кг, а стать двукратным олимпийским чемпионом намеревался в тяжёлом.

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За всю историю бокса только восьми спортсменам удавалось выиграть золото в двух разных категориях. Интересно, что один из них — американец Оливер Кирк — даже сделал это в рамках одной Олимпиады в 1904 году. Лучше всего адаптироваться в новом весе и выигрывать главную награду в любительском боксе удавалось как раз кубинцам, и один из них уже добился этого в Токио. Арлен Лопес стал олимпийским чемпионом как раз в полутяжёлой весовой категории, из которой ла Крус пошёл на повышение перед своей второй Олимпиадой.

Гаджимагомедов не собирался мириться с тем, что на его поле внезапно появился боксёр, претендовавший на золото. Уроженец Дагестана активно начал финальную схватку и занял центр ринга. Он привычно вёл бой первым номером и однажды поплатился за это сильным джебом от ла Круса, но в остальном кубинец не создавал никаких проблем. Гаджимагомедов часто попадал с дистанции, а кубинца хватило только на ещё один контрвыпад. К концу раунда он даже опустил руки. Но судьи, разбирая эти три минуты, изрядно удивили своим решением: почти все отдали предпочтение ла Крусу.

Во втором раунде доминирование российского боксёра стало ещё более заметным. Ла Крус только бегал от него и не отвечал на удары, на которые Гаджимагомедов отнюдь не скупился. Однажды после его мощной комбинации кубинец чуть не упал на пол, но вовремя спасся в клинче. На последней минуте ла Крус всё-таки оживился и показал свою фирменную левую руку, но Гаджимагомедов не только не испугался, но и смог повалить оппонента. Правда, ла Крус зацепился за канат и избежал явного нокдауна. В этот раз судьи снова отдали предпочтение красивому отступлению кубинца.

Ла Крус не переставал «танцевать» и в третьем раунде. Теперь его план на бой действительно начал работать — Гаджимагомедову стало тяжело дотягиваться, все его удары шли вскользь или мимо. Однажды россиянин всё-таки запер кубинца в углу и снова уронил его. Однако и здесь не было того спасительного нокдауна, который позволял надеяться на золото. Гаджимагомедов потерпел первое поражение с 2017 года и стал серебряным призёром, а кубинским боксёрам досталось третье золото токийской Олимпиады. После боя россиянин пообещал продолжить выступления, чтобы в следующий раз выиграть уже более ценную награду.

«Руку не подняли, значит, проиграл. Я думал, что я был более активным, доминировал, попадал по корпусу. Кубинский боксёр, можно сказать, не боксировал, а двигался по рингу. Сам не бил и мне бить давал. Я же доставал иногда его по корпусу, набирал очки. К сожалению, победу в этом поединке мне не отдали, — сказал Гаджимагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу». — Особого желания нет надевать медаль эту. Мы сюда ехали за золотом. Конечно, не выкину её, будет среди других медалей дома. Но не среди золотых... Есть желание боксировать до Парижа. Я хочу реванш, но сейчас это невозможно. Думаю, со временем встретимся и ещё побьёмся с ним».