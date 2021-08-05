Постоянное давление и молниеносные атаки: как боксёр Батыргазиев победил американца Рэгана и стал олимпийским чемпионом

Альберт Батыргазиев принёс России первое золото Олимпиады в Токио в боксе. В финале турнира в категории до 57 кг отечественный спортсмен раздельным решением судей взял верх над американцем Дюком Рэганом. В свою очередь, действующий чемпион мира в среднем весе Глеб Бакши потерпел поражение от Геберта Соузы в полуфинале Игр и завоевал бронзовую медаль.

В Токио постепенно близится к завершению олимпийский турнир по боксу. К четвергу уже определились чемпионы в трёх весовых категориях у мужчин и женщин, а также участники финалов в пяти дивизионах. И в рамках очередного соревновательного дня двое российских спортсменов могли составить компанию как первым, так и вторым. Альберт Батыргазиев бился за золото в полулёгком весе, а Глеб Бакши выступал в полуфинале средней категории.

Первым на олимпийский ринг вышел действующий чемпион мира Бакши, которому предстояло провести непростой реванш с Гебертом Соузой. Ранее боксёры уже встречались друг с другом, и также на стадии полуфинала, правда не Игр, а первенства планеты 2019 года. Тогда россиянин выиграл пусть и раздельным решением судей (4:1), но смотрелся более чем убедительно. Филигранная работа ног позволяла ему мгновенно сокращать дистанцию и загонять бразильца в неудобные положения, а движение корпусом — избегать контратак оппонента. Вкупе с фирменными размашистыми ударами это и стало залогом триумфа в Екатеринбурге, и были все основания полагать, что это поможет и сейчас.

Но за два года Соуза добился значительного прогресса. В первую очередь это касается передвижения по рингу и работы передней рукой. Если тогда ему не удавалось удерживать Бакши на дистанции и не позволять зажимать себя у канатов, то на этот раз всё получалось почти идеально. Глеб продолжал идти вперёд в довольно прямолинейной манере и регулярно натыкался либо на джеб, либо на комбинации Геберта. Сам россиянин много выбрасывал и по-прежнему полагался на мощные хуки, но складывалось впечатление, что в этом аспекте бразилец если и проигрывает, то не так катастрофически, как на чемпионате мира.

В первых двух раундах Бакши так и не смог найти ключи к контратакующей модели Соузы. И во многом из-за того, что в этот раз он значительно хуже работал как ногами, так и корпусом. Он долго не мог найти свою дистанцию: попытки прорыва на ближнюю пресекались умелыми манёврами соперника, а на средней он оказывался под градом джебов и прямых ударов. Это продолжалось первые два раунда: Глеб постоянно прессинговал и ломился вперёд, но не хватало ни выдумки, ни своевременных уклонов, ни точных попаданий.

В связи с этим уже после шести минут поединка положение Бакши было критическим. На карточках трёх судей он уступал с разницей в два балла (18:20), что снижало его шансы на победу до минимума. В заключительном раунде ему было необходимо либо нокаутировать Соузу, либо отправить его в нокдаун и надеяться, что арбитры обратят на это внимание и отдадут ему отрезок со счётом 10:8. Но что-то исправить не удалось, да и бразилец стал ещё чаще вязать в клинче. Он неоднократно прибегал к этому приёму и раньше, но, зная оценки, стал делать на этом акцент.

В итоге Глеб так и не смог взломать оборону противника и добиться победы даже в отдельно взятом третьем раунде. Большинство судей встали на сторону Геберта и позволили ему взять более чем убедительный реванш за поражение на первенстве планеты. Соуза выиграл со счётом 4:1 и вышел в финал, где встретится с чемпионом мира 2017 года украинцем Александром Хижняком, а Бакши вынужден довольствоваться бронзой.

«Пока никаких эмоций нет, нужно дойти до раздевалки, остыть и обдумать. Рад побывать на Играх, я почувствовал, что такое настоящая олимпийская семья. По поводу боя пока ничего не могу сказать, что-то получалось, что-то — нет… Будем откровенными: я являюсь одним из лидеров в данной весовой категории, поэтому это естественно, что на меня настраиваются. Соуза хорошо себя проявил, показал мне мои ошибки, за что ему большое спасибо. Многие заметили, что у меня была непростая жеребьёвка, возможно, я не справился с эмоциями», — цитирует Бакши ТАСС.

Боксёры Глеб Бакши и Герберт Соуза

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

А уже пару минут спустя в ринге появился полулегковес Альберт Батыргазиев. В отличие от соотечественника, он успел дойти до финала и находился в шаге от олимпийского золота. Помешать ему стать чемпионом мог перспективный американец Дюк Рэган, как и россиянин, уже имеющий опыт выступлений в профессионалах. Уроженец Цинциннати не только успел одержать четыре победы (одну из них — над экс-претендентом на титул UFC Джоном Морагой), но и подписать контракт с одной из крупнейших промоутерских компаний Top Rank, что говорит об уровне связанных с ним ожиданий.

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Послужной список Батыргазиева был не менее внушительным, как минимум в профессионалах. Да, он провёл на один бой меньше, зато успел завоевать титул WBA Asia во втором полулёгком весе. И в отличие от трижды доводившего дело до решения судей Рэгана, все победы одержал досрочно. Зато в любительском боксе не мог похвастаться успехами. Если в активе Дюка значилось серебро чемпионата мира 2017 года в Гамбурге, то лучшим достижением Альберта был выход в четвертьфинал в 2019-м.

Однако в Токио эта разница абсолютно не ощущалась. Батыргазиев с ходу рванул вперёд и принялся осыпать голову Рэгана комбинациями, к чему тот был явно не готов. В росте он превосходил соперника всего на два сантиметра, но по ходу этого боя могло сложиться впечатление, что разница заметно больше. Альберт здорово атаковал как с дистанции, так и в ближнем бою. Отдельно стоит отметить и то, насколько более мощными выглядели его удары. Если россиянин вкладывался в каждый прямой и боковой, то американец скорее обозначал попытки, что также не могло остаться без внимания судей.

В результате сразу четверо представителей жюри отдали первый раунд Батыргазиеву, позволив ему прервать неудачную серию. В двух предыдущих схватках он неизменно уступал в дебюте, после чего был вынужден отыгрываться. Возможно, это ещё больше воодушевило Альберта, который на одном дыхании провёл и вторую трёхминутку, гоняя Дюка по рингу и вбивая одну тяжёлую двойку за другой.

Перед заключительным раундом картина была аналогичной той, что сложилась в дуэли Бакши с Соузой. Батыргазиев вёл на карточках трёх судей и мог спокойно сосредоточиться на защите. Он так не поступил и продолжил размениваться с прибавившим в агрессии Рэганом и не сказать чтобы смотрелся явно слабее. Дюк понимал, что золотая медаль ускользает, пошёл вперёд и несколько раз неплохо попал. Учитывая тот факт, что на россиянина навалилась усталость, порой за него действительно становилось волнительно. Но к серьёзным последствиям этот спурт американца не привёл.

Четверо из пяти судей отдали заключительную трёхминутку Рэгану, что позволило ему избежать крупного поражения, но общего положения дел не изменило. Батыргазиев выиграл со счётом 3:2 и первым из российских бойцов завоевал медаль Олимпиады в Токио. И это символично, ведь и квалифицировался на Игры он тоже раньше своих соотечественников.

«Моя мечта была одна — поехать на Олимпийские игры и вернуться с золотой медалью: продолжить дело своих старших товарищей Евгения Михайловича Макаренко и Александра Малетина. Очень рад, что удалось сдержать слово, данное в первую очередь самому себе. Я всегда говорил, что мой город заслуживает золотую олимпийскую медаль. Рад, что мне удалось оправдать все ожидания. Олимпийская награда — это очередная медаль в мою копилку: такой точно не было. Постараюсь увеличить количество наград. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Будем дальше радовать победами. Рад, что люди смотрят бокс, — это объединяет», — приводит слова Батыргазиева «Чемпионат».