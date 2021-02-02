«Был бы рад снова увидеть противостояние Цзю и Джуды»: Батыргазиев о дебюте в профессионалах и закате эпохи Макгрегора

Если будут соблюдены все меры предосторожности, то Олимпиаду в Токио удастся провести без каких-либо проблем. Об этом в интервью RT заявил Альберт Батыргазиев, первым из российских боксёров квалифицировавшийся на соревнования в Японию. Трёхкратный чемпион России рассказал, как относится к боям с участием звёзд шоу-бизнеса, насколько сложно совмещать карьеру в любителях и профессионалах, а также поделился мнением о поражении Конора Макгрегора от Дастина Порье.

— В конце 2019 года вы говорили, что целиком и полностью сосредоточены на выступлениях в любительском боксе, но уже в июле 2020-го дебютировали в профессиональном. Почему изменили планы?

— Появилось свободное окно, чем я и воспользовался. За этот период смог провести два поединка, а на прошлой неделе и третий. Для моей будущей карьеры не будет лишним немного набить рекорд. Но хотел бы подчеркнуть, что на данный момент любительский бокс находится в приоритете. Неоднократно говорил, что полностью не принадлежу себе. Выступаю за нашу великую державу. Цели и задачи на ближайшее время ясны и понятны.

— Эксперты отмечают огромную разницу между любительским и профессиональным боксом и говорят, что адаптация зачастую проходит непросто…

— Думаю, это скорее применимо к боксёрам, которые провели больше десяти боёв в профессионалах и пытаются вновь вернуться на любительский уровень. У меня в активе всего три схватки, не думаю, что это будет иметь какой-либо негативный эффект.

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— Существуют какие-либо различия в тренировочном процессе?

— Не сказал бы. Тренировки не особо отличаются как по программе, так и по объёмам. Стоим одинаковое число раундов что там, что там. На мой взгляд, здесь необходимо отметить психологический момент. Когда ты готовишься биться в профессионалах, то понимаешь, что тебе предстоит провести в ринге около десяти раундов, а не три, как в любителях. Необходимо быть эмоционально готовым пройти всю дистанцию.

— Идея совмещать выступления принадлежит вам или на неё вас навёл тренерский штаб?

— Решение получилось обоюдным, а идея у нас родилась одновременно. Я собирался поговорить с тренерами и попросить их организовать поединок в профессионалах, но они фактически меня опередили.

— 29 января вы взяли верх над Сибусисо Зинганге, продлив победную серию до трёх боёв. До Олимпиады планируете подраться ещё раз?

— Нет, до Игр не намерен больше биться в профессионалах. С 6 февраля в Приэльбрусье у нас начнётся первый этап подготовки к европейскому олимпийскому отборочному турниру. Потом всё будет идти по нарастающей вплоть до соревнований в Лондоне.

— На данный момент вы единственный российский боксёр, гарантировавший себе участие на Олимпиаде. Ощущаете повышенное давление из-за этого?

— Ни в коем случае. Не сомневаюсь, что другие россияне смогут удачно пройти квалификацию и завоевать право выступить на Олимпиаде в Токио. Просто из-за пандемии сложилось так, что они успели лишь один раз войти в ринг, а я — два. Сборная России всегда доказывала, что она является одной из сильнейших в мире. Будем делать это и впредь.

— Сейчас ходит много слухов о том, что Олимпиада может быть вновь перенесена или вовсе отменена. Это нервирует?

— Да, с каждым днём слухов о судьбе Игр в Токио становится всё больше. СМИ постоянно муссируют эту тему, по телевизору нагнетают, да и я часто слышу от знакомых. Но стараюсь не обращать внимания. Сделаю всё, что будет зависеть от меня. Остальное покажет время.

— На ваш взгляд, Олимпиада всё же состоится?

— Конечно, нельзя игнорировать всевозможные предупреждения. Здоровье важнее. Но если все меры предосторожности будут соблюдены, то Игры удастся провести без проблем. Обговаривают, что соревнования по отдельным видам спорта можно устроить в разных городах. Это должно позволить избежать скопления большого количества людей в одном месте. Думаю, Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы настроены сделать всё возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Не будем сомневаться в их словах.

— Если организаторы признаются, что не смогут гарантировать безопасность спортсменам и болельщикам, вы всё равно отправитесь в Токио?

— В таком случае поездка в Японию станет личным решением каждого.

Безусловно, каждый должен заботиться о своём здоровье. Со своей стороны, мы принимаем все возможные меры, чтобы избежать заражения: каждые два часа используем оксолиновую мазь, применяем антисептики. Всё это проходит под тщательным наблюдением медицинского штаба.

— Ходят слухи, что Игры в Токио могут пройти при пустых трибунах. Насколько большое значение это будет иметь для вас?

— Если всё сложится удачно, то эти Игры станут для меня первыми в карьере. Не могу сказать, как отсутствие зрителей скажется на моих впечатлениях от соревнований. Безусловно, многие родственники, знакомые хотят прилететь в Японию и воочию понаблюдать за моим выступлением. Уже спрашивают, как туда попасть. Но пока нет никаких гарантий, так что ответить что-то конкретное не могу.

— Многие спортсмены уже успели перенести коронавирус, в том числе российские боксёры Александр Поветкин и Артур Бетербиев...

— Я пока не болел, никаких симптомов не было. Слежу за своим здоровьем, регулярно сдаю тесты на антитела, ПЦР.

— В сборной России по боксу кто-либо переболел COVID-19?

— Нет, таких случаев зафиксировано не было. На мой взгляд, здесь очень много идёт от головы. Стоит подумать, что ты заболел коронавирусом, и риск заразиться повышается. Призываю всех не думать о плохом, концентрироваться на позитивных аспектах, и всё будет хорошо.

— На Играх в Токио сборная России будет выступать под нейтральным флагом. Для вас это будет первый подобный опыт?

— Да. На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские спортсмены уже были вынуждены соревноваться в нейтральном статусе. Но даже если нас лишат гимна, будем петь «Катюшу». Все прекрасно знают, чья это песня. Поэтому будут понимать, спортсмены из какой страны стоят на пьедестале.

— В том же профессиональном спорте многие спортсмены не придают такого значения флагу. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выходил на арену без триколора. Насколько большое значение это имеет для вас?

— Это гордость за свою страну. Большая честь быть свидетелем того, как на мировых аренах играет наш гимн. А если это происходит в тот момент, когда тебе вручают медаль… Подобное сложно описать словами. Я боксирую не только за себя, свой город, регион, округ. Чувствую, что за моей спиной держава. Это не профессиональный бокс. Здесь ты представляешь огромную страну.

— Как и Нурмагомедов, вы родом из Дагестана.

— Я родился в Дагестане, но в возрасте шести лет с родителями переехал в Нижневартовск. Там и вырос, окончил школу, колледж, сейчас учусь в университете. В Дагестан приезжаю к родственникам — бабушке и дедушке.

— В последние годы смешанные единоборства если не перегнали бокс по популярности, то как минимум поравнялись с ним. Сами интересуетесь ММА?

— Не любитель смешанных единоборств, поэтому не часто смотрю поединки. Мне больше по душе боксировать. Когда ты постоянно находишься в зале, тренируешься, то смотреть бои уже не очень хочется. Безусловно, знаковые схватки не пропускаю, но не более.

— Какие крупные поединки смотрели в последнее время?

— Битву Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Получил море положительных эмоций от того, как красиво он завершил карьеру. Также видел недавний бой Макгрегора, в котором он уступил Дастину Порье. Было жалко ирландца. Думаю, эпоха Конора закончилась. Ему надо подумать о своём здоровье. Зачем продолжать пропускать удары?

— В России многие люди очень негативно относятся к Макгрегору. Судя по всему, вы не из их числа?

— Только если говорить о спортивной составляющей. Макгрегор достоин уважения. Немногим удалось добиться таких же высот.

— Ходили слухи, что в 2021 году состоится боксёрский поединок между Макгрегором и Пакьяо. Вы называли Мэнни одним из любимых спортсменов. Было бы интересно посмотреть на это противостояние?

— Безусловно.

Но думаю, что в плане бокса Макгрегор находится не на одном уровне с Пакьяо. Даже в 40 лет Мэнни доказывал всем, что по праву является одним из сильнейших боксёров планеты, завоёвывал титул чемпиона мира.

— В последнее время проводится всё больше боёв не только между представителями разных видов единоборств, но и с участием блогеров, звёзд шоу-бизнеса. Как вы относитесь к такому?

— Не одобряю. Пусть каждый занимается своим делом. Когда в ринге оказываются неподготовленные люди, всё может закончиться плачевно.

— Если бы какой-нибудь известный российский блогер бросил вам вызов и предложил солидный гонорар, согласились бы?

— Да, конечно. Если бы дело касалось совместной тренировки, спарринга, в результате которых человек получил бы не только удовольствие от процесса, но и неплохой опыт, я бы откликнулся. Бывает, когда люди хотят постоять в паре с профессиональным боксёром. В этом нет ничего плохого. Но на поединок не согласился бы.

— В 2020 году одним из самых обсуждаемых событий в боксе стал бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Некоторые поддержали намерение боксёров выйти на ринг в столь зрелом возрасте, другие — нет. Какие у вас остались впечатления?

— Оба находились в неплохих кондициях. С умом подошли к этой схватке и показали красивый, зрелищный бокс. Продемонстрировали те фишки, которые были популярны в их время, но в последние годы оказались немного забыты.

— Вам было приятно смотреть этот поединок?

— Конечно, был рад вновь понаблюдать за старой школой. Это великие боксёры прошлого, с которых многие брали пример. Увидеть их в ринге снова — значит испытать исключительно положительные эмоции. Своим примером они показали, что необходимо оставаться в форме.

— После этого многие ветераны бокса выразили готовность принять участие в выставочной схватке. Кого бы вы хотели вновь увидеть в ринге?

— Константина Цзю. В своё время у него был очень яркий бой с Забом Джудой. Был бы рад снова увидеть их противостояние.

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— А если говорить о профессионалах, какой бой вы больше всего хотели бы увидеть в 2021 году?

— С радостью посмотрел бы на дуэль соотечественников — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Оба являются чемпионами, а их бой уже давно обсуждается. Думаю, это должно произойти.

— Помимо Пакьяо, кто из боксёров оказал на вас наибольшее влияние?

— Не сказал бы, что кто-то из боксёров произвёл на меня определённый эффект. Никогда не хотел быть похожим ни на одного из них. В первую очередь брал пример с отца и своих тренеров. Они отвечали мне: «Альберт, всё впереди. Главное — трудиться». Моя мотивация в этом.

— Многие бойцы признавались, что начали заниматься смешанными единоборствами, насмотревшись фильмов с Брюсом Ли. В боксе многие вдохновлялись образом Рокки Бальбоа. Вы не из их числа?

— Нет. Признаться, в детстве было очень мало свободного времени, чтобы тратить его на просмотр фильмов. Тренировка, учёба, тренировка — день был расписан полностью. Даже не было времени следить за поединками профессиональных боксёров. Просто знал, что они существуют, их заслуги, регалии. Хотел и сам обрести их со временем.

— После Олимпиады в Токио вы планируете продолжить карьеру в любителях или полностью сосредоточиться на выступлениях в профессионалах?

— Насколько знаю, сейчас можно продолжать биться на олимпийском ринге до того момента, как в твоём послужном списке будет значиться 15 боёв в профессионалах. Но мне не хотелось бы загадывать.

— Некоторые главы профессиональных боксёрских организаций запрещали своим спортсменам соревноваться в любителях и даже грозили за это санкциями. Чего они боятся?

— Что любители могут подпортить репутацию профессиональным боксёрам. В олимпийском боксе схватки проходят в другом темпе. Это всё равно, что сравнивать шашки и шахматы.