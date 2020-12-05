Стали известны все победители ЧР по боксу

В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу среди любителей.

В субботу, 5 декабря, состоялись финальные поединки. Золотые медали выиграли Эдмонд Худоян (весовая категория до 49 кг), Василий Егоров (52 кг), Всеволод Шумков (57 кг), Альберт Батыргазиев (60 кг), Габил Мамедов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Джамбулат Бижамов (75 кг), Имам Хатаев (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Ярослав Дороничев (свыше 91 кг).

Ранее сообщалось, что британский боксёр Билли Джо Сондерс защитил титул чемпиона WBO во втором среднем весе.