Травмы Макгрегора и возможное лишение Нурмагомедова титула: как успех Порье повлияет на лёгкий дивизион UFC

Конор Макгрегор рискует пропустить до шести месяцев из-за травм, полученных в бою с Дастином Порье на UFC 257. При этом поражение экс-чемпиона в двух весовых категориях нокаутом может перечеркнуть шансы на возобновление карьеры Хабиба Нурмагомедова и спровоцировать руководство промоушена лишить россиянина титула. Какой эффект на развитие лёгкого дивизиона может оказать результат боя между ирландцем и американцем — в материале RT.

О чём говорит медицинское отстранение Макгрегора?

Как стало известно, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях вряд ли сможет войти в клетку в первой половине 2021 года. По окончании турнира Конор Макгрегор прошёл обследование, которое выявило у него серьёзные повреждения большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. В связи с этим, ирландец был отстранён от выступлений на срок до 180 дней. При этом он может вернуться раньше в случае полного восстановления.

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Но, если разобраться, в нынешней ситуации нет ничего экстраординарного. После столь сокрушительного поражения Макгрегору необходимо время, чтобы сделать выводы и внести изменения в тренировочный процесс. Поэтому ждать его возвращения раньше середины лета и так не приходилось.

При этом даже столь длительное, на первый взгляд, отстранение не ставит крест на его планах провести три схватки за год. При идеальном раскладе он сможет подраться уже в конце июля, после чего вполне успеет провести ещё один бой в ноябре-декабре. По аналогичному графику он шёл и в 2015 году, и в 2016-м.

Тревожным можно считать тот факт, что травмы ног становятся всё более регулярными для Макгрегора. Во время боя с Максом Холлоуэем он порвал переднюю крестообразную связку и мениск, а также растянул медиальную коллатеральную связку. Проблемы с коленом сопровождали подготовку к битве ирландца с Чедом Мендесом, после второго сражения с Нейтом Диасом у него были диагностированы повреждения ступни и лодыжки, а в преддверии битвы с Хабибом Нурмагомедовым, как выяснилось позднее, он сломал пальцы и стопу. Не стоит удивляться, если все его следующие оппоненты будут делать ставку именно на лоу-кики, ведь к этому располагает как его больничная карта, так и широкая стойка.

Означает ли поражение на UFC 257 закат карьеры Макгрегора?

По окончании турнира многие коллеги поспешили списать ирландца со счетов и заявить, что фиаско в дуэли с Порье может отбить у Макгрегора всякое желание возвращаться в клетку. Несомненно, основания для этого есть. Ранее Конор ни разу не уступал нокаутом, а для многих бойцов именно это является своего рода точкой невозврата. Если присовокупить к этому рискующие стать хроническими проблемы с ногами и необходимость заново пробиваться на вершину дивизиона, то вероятность завершения карьеры вполне реальна.

Однако Макгрегор всегда славился своим бойцовским характером и стремлением побеждать. Его не сломали ни два обидных провала на старте карьеры, ни неудачи в UFC. Поражения не только давали ему мотивацию, но и провоцировали прогресс. Достаточно вспомнить, насколько он преобразился в ответной битве с Нэйтом Диазом, а также то, как впечатлил всех новыми идеями в сражении с Дональдом Серроне. Ирландец наверняка приложит все усилия, чтобы поквитаться с Порье, поэтому отправлять его на «пенсию» вряд ли стоит. Как минимум, пока он не уступил два раза подряд.

С кем Макгрегор может провести следующий бой?

На данный момент в СМИ обсуждаются преимущественно ответные поединки с Порье и Диазом. С обоими Макгрегор имеет равный счёт в серии и готов вновь войти в клетку. Но хоть вышеназванные битвы и обещают стать яркими и кассовыми, но рискуют оказаться не лучшими вариантами продолжения карьеры экс-чемпиона в двух дивизионах. Вполне вероятно, что ирландцу не нужно форсировать возвращение в элиту категории, а стоит сначала испытать себя в сражении с менее мастеровитыми оппонентами.

Это позволит ему не только вернуть уверенность в себе, с чем, очевидно, появились проблемы после поражения от Нурмагомедова, но и опробовать новые техники. Нет сомнения, что ирландцу необходимо найти новый способ защиты от ударов по ногам, иначе реванш с Дастином может завершиться столь же плачевно, а встреча с условным Джастином Гэтжи и вовсе грозит закончиться серьёзнейшей травмой.

Возможно, Макгрегору стоит обратить своё внимание на бойцов, располагающихся во второй пятёрке рейтинга UFC. Битва с теми же Дэном Хукером или Полом Фелдером обещает стать отличной проверкой в стойке, а с Рафаэлем Дос Аньосом — продемонстрировать его готовность вновь биться с Нурмагомедовым. Кроме того, с бразильцем они должны были сразиться ещё в 2016 году, вследствие чего повышенный интерес к этой дуэли обеспечен. Камнем преткновения могут стать как самомнение Конора, так и позиция руководства. Ирландец может не согласиться сделать шаг назад, а тот же Дана Уайт — устроить менее привлекательный с финансовой точки зрения бой.

Стоит ли ждать возвращения Нурмагомедова в 2021 году?

До минувшего воскресенья одним из немногих поводов для возвращения Нурмагомедова считался его возможный реванш с Макгрегором. Не было никаких сомнений, что ответный бой между звёздами дивизиона способен стать одним из самых кассовых в истории ММА и возвести 30-й поединок в карьере Хабиба в статус исторического. Однако неудача ирландца не только перечеркнула шансы на проведение повторной схватки, но и резко снизила вероятность возобновления карьеры россиянина.

Сейчас в лёгком дивизионе UFC не существует бойца, чей поединок с Нурмагомедовым вызвал бы достаточный резонанс и представлял бы интерес со спортивной точки зрения. Порье по-прежнему не считается достойным противником для чемпиона, а их возможный реванш практически не обсуждается. Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра не обладают достаточным статусом, Тони Фергюсон имеет в пассиве два поражения подряд. А перспектива схватки с Жоржем Сен-Пьером с каждым месяцем становится всё призрачнее.

Существует ли вероятность возобновления карьеры Нурмагомедова в будущем?

На первый взгляд, подобное развитие событий кажется маловероятным. Как и любой другой вид спорта, смешанные единоборства требуют постоянной практики, а перерыв в выступлениях на длительный срок может серьёзно сказаться даже на таком профессионале, как Нурмагомедов. Не стоит также отметать и тот факт, что с возрастом рискует заметно снизиться выносливость — один из козырей Хабиба. Вследствие этого пострадают и борцовские навыки, а это наверняка повлечёт за собой проблемы.

Тем не менее действующий чемпион в лёгком весе может взять довольно продолжительную паузу, после чего решить провести свой 30-й поединок в карьере. Пусть сейчас в лёгком дивизионе нет бойца, способного впечатлить и привлечь внимание Нурмагомедова, но со временем такой может появиться. Кроме того, за это время второе дыхание вполне может обрести и тот же Макгрегор. Если ирландцу удастся вновь стать чемпионом, то их реванш с россиянином станет уникальным событием.

Стоит ли Уайту отдать пояс Порье?

В связи с тем, что шансы на скорое возвращение Нурмагомедова стремятся к нулю, всё более вероятным кажется вариант, при котором россиянин будет лишён чемпионского звания. Отсутствие активного чемпиона грозит оказать негативное влияние на ситуацию в дивизионе, что вряд ли устроит UFC. Можно предположить, что Уайт всё же попытается провести ещё один этап переговоров, но в случае отказа примет меры.

Главный вопрос в том, станет ли пояс вакантным или сходу попадёт в руки Порье. Нет сомнений, что на данный момент тот является самым достойным кандидатом в чемпионы. За последние годы Дастин победил почти всех звёзд дивизиона за исключением Тони Фергюсона, а уступил только Нурмагомедову. Однако смена обладателя трофея вне октагона является не самой популярной практикой, а не самому звёздному американцу вряд ли стоит рассчитывать на особое отношение со стороны промоушена.

Наиболее вероятным видится проведение схватки за вакантный титул в лёгком весе. И если кандидатура Порье вряд ли подлежит обсуждению, то его соперником могут стать как Чендлер, так и Оливейра. Первый не только очень ярко дебютировал в UFC, но также обладает огромным опытом и внушительным списком достижений. Второй же имеет в активе серию из восьми побед подряд в крупнейшем ММА-промоушене.

Может ли Порье вновь получить бой с Нурмагомедовым?

В теории бой между Порье и Нурмагомедовым весьма реален, но только при определённых условиях. Для этого американцу необходимо взять титул и провести несколько успешных защит в противостоянии с топ-бойцами дивизиона. Серия из последовательных побед над условными Чендлером и Оливейрой, а также завершение трилогии с Макгрегором вполне могли обеспечить Дастину статус суперзвезды смешанных единоборств и сделать его интересным оппонентом для Нурмагомедова.

Загвоздка лишь в том, что Порье сложно считать явным фаворитом в любом из вышеперечисленных противостояний. Чендлер как минимум не уступает ему в стойке, Оливейра значительно превосходит в партере, а мотивированный и собранный Макгрегор может дать фору как на ногах, так и на земле. Пока нет никаких оснований полагать, что ему удастся победить того же экс-чемпиона Bellator, а поводом для опасений вполне можно считать дуэль с Хукером. Если Дастину потребовалось провести с новозеландцем все 25 минут, то Майкл решил все вопросы за две с половиной.