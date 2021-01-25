Исмаилов — претендент на звание «Боец 2020 года» по версии АСА

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вошёл в число номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной премии ACA Awards.

Об этом сообщает пресс-служба АСА. В результате онлайн-голосования болельщиков, а также с учётом мнений экспертов и руководства организации будет определён лучший боец года.

Помимо Исмаилова, который в 2020 году победил Александра Емельяненко и Ивана Штыркова, на звание лучшего бойца года номинированы: Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов, Биберт Туменов, Артём Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец и Байзет Хатхоху.

Голосование продлится до 25 января. Также премия ACA Awards определит победителей в следующих номинациях: «Лучший нокаут — 2020», «Лучший бой — 2020», «Лучший самбмишен». Победитель в каждой номинации получит приз в размере $10 тыс.

Ранее глава АСА рассказал, как лига отреагировала на блокировку аккаунта на YouTube.