Глава АСА рассказал, как лига отреагировала на блокировку аккаунта на YouTube

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Глава организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что промоушен рассматривает возможность обращения в суд за блокировку аккаунта организации на YouTube.
Глава АСА рассказал, как лига отреагировала на блокировку аккаунта на YouTube
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«После блокировки нашего YouTube-канала из-за санкций США мы продолжили работу в нормальном режиме. Сейчас делаем всё, чтобы дать возможность зрителю в полном объёме смотреть привычный контент. Мы также вносим небольшие корректировки в стратегию ТВ-трансляций. Начиная с 117-го турнира 12 февраля болельщики смогут бесплатно смотреть в эфире «Матч ТВ» бои основных кардов. Мы отказываемся от PPV, но сделаем наши трансляции более доступными зрителям. По системе PPV на нашем сайте мы будем транслировать турниры целиком без ограничений на двух языках не только на территории России, но так же Европы, Азии и всего мира», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Также глава организации рассказал, как промоушен собирается реагировать на блокировку собственного YouTube-канала.

«Мы приложим все усилия, чтобы восстановить наш YouTube-канал, который незаконно был заблокирован Google. Также начнём развивать новые аккаунты и на других ресурсах. Сейчас мы рассматриваем возможность судебного реагирования на блокировку канала лиги ACA», — добавил Яценко.

Аккаунт лиги АСА попал под санкции США, направленные против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять блокировку с YouTube-каналов «Ахмата» и АСА.

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