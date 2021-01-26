Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC

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Стоимость пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) составляет $650.
Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Это стало известно из финансового отчёта бывшего президента США Дональда Трампа, оказавшегося в распоряжении издания The New York Times.

Трамп получил пояс в качестве подарка от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона в августе 2018 года. Тогда боец утверждал, что подарил президенту подлинный пояс, а не копию, которую можно приобрести в интернет-магазине UFC.

Ранее сообщалось, что Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев по медицинским показателям.

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