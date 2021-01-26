Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев по медицинским показателям
- Reuters
Как сообщает MMAJunkie, Макгрегор отстранён по медицинским показателями — у него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.
Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.
Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пошутил о нокаутированном Макгрегоре.