Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев по медицинским показателям

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор был отстранён на 180 дней от участия в поединках после поражения в бою с Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби.
Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев по медицинским показателям
  • Reuters

Как сообщает MMAJunkie, Макгрегор отстранён по медицинским показателями — у него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC 257 и взял реванш за проигрыш шестилетней давности. До этого ирландец никогда не проигрывал нокаутом. После поединка он выразил намерение третий раз встретиться с Порье в октагоне.

Для Макгрегора это поражение стало пятым при 22 победах в MMA. Порье одержал 27 побед в карьере при шести проигрышах.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пошутил о нокаутированном Макгрегоре.

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