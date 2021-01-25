Источник: заболевший коронавирусом Фёдор Емельяненко был выписан из больницы
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». 44-летний спортсмен был госпитализирован с коронавирусом 21 января. Сейчас Емельяненко стало лучше, его отправили домой.
На счету Емельяненко 39 побед на профессиональном уровне и шесть поражений.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, когда Фёдор Емельяненко будет выписан из больницы.