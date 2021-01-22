Немков рассказал, когда Фёдор Емельяненко будет выписан из больницы
- РИА Новости
«Фёдор попал в больницу из-за коронавируса. Сейчас он чувствует себя хорошо, его скоро выписывают. На следующей неделе, в понедельник, будут делать последнюю КТ — по её результатам должны отпустить домой», — цитирует Немкова «Чемпионат».
44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.
Ранее источник сообщил о состоянии здоровья Фёдора Емельяненко.