Немков рассказал, когда Фёдор Емельяненко будет выписан из больницы

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, когда легендарный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко будет выписан из московской клинической больницы №52, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19.
Немков рассказал, когда Фёдор Емельяненко будет выписан из больницы
  • РИА Новости

«Фёдор попал в больницу из-за коронавируса. Сейчас он чувствует себя хорошо, его скоро выписывают. На следующей неделе, в понедельник, будут делать последнюю КТ — по её результатам должны отпустить домой», — цитирует Немкова «Чемпионат».

44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.

Ранее источник сообщил о состоянии здоровья Фёдора Емельяненко.

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