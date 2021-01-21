Источник сообщил о состоянии здоровья Фёдора Емельяненко

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко в скором времени могут выписать из московской клинической больницы №52, которая специализируется на лечении больных коронавирусом.

«У Фёдора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, всё позади», — цитирует ТАСС представителя больницы.

44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о своём самочувствии после госпитализации.



