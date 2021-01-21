Источник сообщил о состоянии здоровья Фёдора Емельяненко
- globallookpress.com
«У Фёдора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, всё позади», — цитирует ТАСС представителя больницы.
44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.
Ранее Фёдор Емельяненко рассказал о своём самочувствии после госпитализации.