Фёдор Емельяненко рассказал о своём самочувствии после госпитализации
- РИА Новости
«Всем спасибо, кто искренне переживает за моё здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелёгкий труд», — написал Емельяненко в Instagram.
44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко госпитализирован в Москве в больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с .