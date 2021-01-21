Фёдор Емельяненко рассказал о своём самочувствии после госпитализации

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко опубликовал заявление после своей госпитализации в московскую клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19.
Фёдор Емельяненко рассказал о своём самочувствии после госпитализации
  • РИА Новости

«Всем спасибо, кто искренне переживает за моё здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелёгкий труд», — написал Емельяненко в Instagram.

44-летний спортсмен одержал 39 побед за карьеру в MMA при шести поражениях. Также один его поединок был признан несостоявшимся. На данный момент он выступает в бойцовском промоушене Bellator.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко госпитализирован в Москве в больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с .

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