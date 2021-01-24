Уайт уточнил свою позицию по поводу дальнейших перспектив Нурмагомедова в UFC

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Глава UFC Дана Уайт объявил, что больше не станет уговаривать Хабиба Нурмагомедова возобновить бойцовскую карьеру.
Уайт уточнил свою позицию по поводу дальнейших перспектив Нурмагомедова в UFC
  • globallookpress.com

Такое заявление функционер сделал на пресс-конференции после турнира UFC 257 в Абу-Даби. По словам Уайта, диалог с Нурмагомедовым теперь возможен только в случае, если россиянин захочет вновь защитить свой титул в лёгком весе.

«Но я настаивать не буду. Хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой», — подчеркнул Уайт.

В то же время он дал понять, что бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором мог бы стать величайшим событием в истории.

Ранее Пётр Ян предположил, что бойцовское время Конора Макгрегора уходит.

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