Уайт уточнил свою позицию по поводу дальнейших перспектив Нурмагомедова в UFC

Глава UFC Дана Уайт объявил, что больше не станет уговаривать Хабиба Нурмагомедова возобновить бойцовскую карьеру.

Такое заявление функционер сделал на пресс-конференции после турнира UFC 257 в Абу-Даби. По словам Уайта, диалог с Нурмагомедовым теперь возможен только в случае, если россиянин захочет вновь защитить свой титул в лёгком весе.

«Но я настаивать не буду. Хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой», — подчеркнул Уайт.

В то же время он дал понять, что бой Нурмагомедова с Конором Макгрегором мог бы стать величайшим событием в истории.

Ранее Пётр Ян предположил, что бойцовское время Конора Макгрегора уходит.