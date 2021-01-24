Без надежд на реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор проиграл нокаутом Порье на UFC 257

24 января в Абу-Даби завершился турнир UFC 257. В главном поединке вечера Конор Макгрегор уступил Дастину Порье и потерпел первое поражение нокаутом в смешанных единоборствах. Мовсар Евлоев победил Ника Лентца и одержал 14-ю победу подряд в карьере, а Арман Царукян взял верх над Мэттом Фреволой. Также шоу запомнилось эффектными досрочными победами Майкла Чендлера и Махмуда Мурадова.

257-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата можно было смело считать одним из самых интригующих не только в январе, но и в первой половине 2021 года в целом. Существовала вероятность, что именно в зависимости от его результатов Хабиб Нурмагомедов примет решение о возможном продолжении карьеры в смешанных единоборствах, что обещало оказать влияние не только на развитие лёгкого дивизиона, но и на весь промоушен. На данный момент россиянин не только владеет титулом в категории до 70 килограммов, но и занимает первое место в рейтинге pound-for-pound, являясь одним из самых популярных бойцов в мире.

Ожидалось, что в основном ответ Нурмагомедова будет зависеть от исхода поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Несмотря на выказанное россиянином уважение к участникам второй по значимости схватки вечера, Дэн Хукер и Майкл Чендлер вряд ли могли повлиять на данную ситуацию. Первый не хватает звёзд с неба и вряд ли входит в число ближайших кандидатов в чемпионы, а второй — только перешёл из Bellator и не успел проявить себя в UFC. Что касается ирландца и американца, то яркий и безоговорочный триумф не только делал одного из них первым претендентом на титул, но и вполне мог заставить действующего чемпиона задуматься о возвращении.

Тем не менее UFC 257 представлял интерес не только благодаря двум главным боям. В основном карде болельщиков ждало очередное выступление яркого средневеса из Узбекистана — Махмуда Мурадова, а в предварительном — сразу двух россиян. Первым из них в октагон должен был войти представитель полулёгкого дивизиона Мовсар Евлоев, а немного позднее — боец лёгкого — Арман Царукян.

Примечательно, что изначально матчмейкеры не планировали устраивать битву Евлоева с Ником Лентцем. Россиянин должен был биться с Нейтом Лэндвером в декабре, а американец — спустя месяц с Майком Гранди. Однако сначала положительный тест Мовсара, а затем и отказ британца привели к организации данной схватки. При этом устроить её было решено в промежуточном весе — до 68 килограммов, что вполне могло пойти на пользу более габаритному Нику.

В итоге бой получился очень непростым для россиянина. Евлоев действовал первым номером и в целом смотрелся увереннее, но Лентц опасно огрызался. Успешнее всего это получалось в партере, где опытный борец и специалист по бразильскому джиу-джитсу чувствовал себя предельно комфортно. Только за два первых раунда он четырежды пытался набросить фирменную «гильотину», с помощью которой выиграл три дуэли в карьере.

Евлоев большую часть первого раунда провёл в доминирующей позиции на земле, а во втором неплохо пробивал Лентца в стойке. Правая бровь американца оказалась рассечена, вследствие чего кровь стала заливать ему глаз. Всё это стало дополнительным подспорьем для россиянина, продолжавшего систематично бить джебом в повреждённую область.

More than a prospect 🇷🇺 @MovsarUFC gets the nod on two scorecards for the SD.



[ 📺 Action moves to @ESPN next ] pic.twitter.com/cgIBVlehjT — UFC (@ufc) January 24, 2021

По итогам трёх раундов Евлоев превзошёл Лентца по всем статистическим показателям, кроме числа попыток провести болевой приём. Он нанёс почти вдвое больше значимых ударов (82:46), а также обошёл оппонента по количеству тейкдаунов (2:1). Тем удивительнее, что двое из судей отдали ему победу с минимальным преимуществом, а третий и вовсе встал на сторону американца. Однако это не помешало Мовсару выиграть 14-й бой в карьере. В ходе интервью россиянин обратился к президенту UFC Дане Уайту и потребовал назначить ему схватку с бойцом из топ-15 полулёгкого дивизиона.

Но если у Евлоева было две недели, чтобы подготовиться к сражению с Лентцем, то Царукян узнал о дуэли с Мэттом Фреволой менее чем за сутки до начала шоу. Соперником россиянина должен был стать Насрат Хакпараст, а американца — Оттман Азайтар. Но первый снялся из-за болезни, а второй был отчислен из промоушена. Причиной стало нарушение марокканцем протоколов безопасности и здоровья в условиях пандемии коронавируса. О смене соперника отечественный боец узнал уже после проваленного взвешивания. Обидно, что уложиться в лимит ему помешали дополнительные 450 граммов.

Если верить букмекерам, то Царукян считался явным фаворитом в противостоянии с Фреволой. Не исключено, что это было обусловлено длительным простоем в карьере американца. В последний раз Мэтт бился в октябре 2019-го, после чего бои с его участием трижды срывались. Дважды мешал коронавирус, а в преддверии дуэли с Рузвельтом Робертсом он травмировал ногу. Тем не менее в первом раунде американец самоотверженно сопротивлялся и неплохо смотрелся на настиле. За первые пять минут он пропустил три прохода в ноги, но задержался на канвасе всего на 77 секунд.

В последующих отрезках превосходство Царукяна было гораздо более ощутимым. Во втором он провёл четыре тейкдауна и позволил оппоненту отметиться всего одним значимым попаданием, а в третьем не только в пять раз перебил Фреволу, но также отметился эффектным броском, после которого оказался в боковом контроле. Арман делал всё возможное, чтобы одержать первую досрочную победу в UFC, но неуступчивый Мэтт всё же вытерпел. Россиянин выиграл единогласным решением судей, но, судя по виду, был не очень доволен собой. Возможно, во многом по той причине, что из-за перевеса ему придётся отдать противнику 20% от гонорара.

Стоит отметить, что лишь один бой предварительного карда завершился раньше положенного срока. Джулианна Пенья «задушила» Сару Макманн и одержала десятую победу в карьере. Уже в рамках основного её примеру последовала другая девушка-боец. Марина Родригес записала на свой счёт эффектный нокаут в дуэли с Амандой Рибас и увеличила шансы на попадание в топ-5 рейтинга минимального веса. У мужчин же первым досрочно выиграл Махмуд Мурадов. После тяжёлого оверхенда Эндрю Санчес оказался в состоянии грогги, а добивание в исполнении узбека привело к остановке поединка.

Джоанн Кальдервуд не смогла поддержать почин Пеньи и Родригес, в довольно невыразительном стиле взяв верх над Джессикой Ай. Однако выступление Майкла Чендлера стало более чем достойной компенсацией. Экс-чемпион Bellator в доминирующей манере дебютировал в крупнейшем ММА-промоушене планеты, отправив в нокаут Дэна Хукера. Для этого ему потребовалось две с половиной минуты и один сокрушительный левый хук на скачке.

После официального объявления итогов схватки Чендлер признался, что очень рад выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате и бросил вызов двум главным звёздам лёгкого дивизиона. Майкл обратился к Макгрегору и Нурмагомедову, заявив, что готов помериться силами с любым из них.

Что касается второй битвы Макгрегора с Порье, то главный вопрос состоял в том, насколько её итог будет отличаться от первого. Более шести лет назад бойцы встретились друг с другом на шоу в Лас-Вегасе и не пробыли в клетке и двух минут. Ирландец отправил в нокаут представителя топ-10 полулёгкого дивизиона и впоследствии выиграл титул в этой категории, а американец принял решение подняться в весе и не прогадал. Как итог — десять побед и завоевание временного пояса.

Наверняка многие ожидали, что Макгрегор и Порье устроят рубку в стойке, но Дастин решил не повторять ошибок и уже на первой минуте бросился в ноги визави. Он частично преуспел и сумел не только опустить того на землю, но потом и некоторое время контролировать у сетки, однако дальше продвинуться не смог. Большая часть раунда прошла в клинче, в котором бойцы обменивались преимущественно ударами коленями и плечами. Лишь в последнюю минуту оппоненты решили схлестнуться в центре октагона и преимуществом владел именно экс-чемпион в двух весовых категориях. Дастин уступал в боксе и полагался исключительно на лоу-кики, раз за разом выбивая почву из-под ног Конора.

Второй раунд стартовал абсолютно иначе. Порье уже не уходил от размена в стойке, но смотрелся слабее. Он начал немного чаще попадать руками, но лоу-кики стали чересчур предсказуемыми. Макгрегор начал всё чаще перехватывать их, а в одном из эпизодов чуть было не оформил тейкдаун. Ирландец захватил ногу и несколько секунд размышлял, хочет ли попробовать свои силы в партере, но отказался от этой идеи в пользу удара в голову.

В какой-то момент могло показаться, что Конор начинает перебивать оппонента. Его удары смотрелись заметно тяжелее и всё чаще приходились точно в голову. Прессинг усиливался, и со временем Дастин стал всё чаще оказываться спиной у сетки. Ирландец в свойственном ему стиле перекрывал путь к отступлению и заставлял американца двигаться точно под его прямой, но акцентированно попасть всё не получалось.

В определённый момент Макгрегор перестал действовать расчётливо и разнообразно. Он прямолинейно пошёл вперёд, начав выбрасывать только двойки из джеба и прямого. Несколько подобных комбинаций пришлись в воздух, после чего Порье внезапно перехватил инициативу. Дастин загнал противника к клетке и принялся наносить один удар за другим с ближней дистанции. До определённого момента Конору удавалось уходить от них, но со временем ни всё чаще достигали цели. Роковым оказался правый хук, пришедший точно в висок. Американцу потребовалось два удара, чтобы добить визави и нанести ему первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор долгое время не мог подняться, всем видом показывая, что в процессе схватки получил травму ноги. Как он сказал впоследствии, причиной стали низкие удары по ногам в исполнении Порье, доставившие ему серьёзные проблемы. Дастин же признался, что был не удивлён такому завершению дуэли, и заявил, что считает себя новым чемпионом в лёгком весе.