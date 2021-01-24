Чендлер бросил вызов Нурмагомедову после победы над Хукером

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Американский боец ММА Майкл Чендлер вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова после своей победы над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 257 в Абу-Даби.
Чендлер бросил вызов Нурмагомедову после победы над Хукером
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Также Чендлер высказал готовность помериться силами с Конором Макгрегором.

«Это величайшая победа в моей карьере. Конор Макгрегор, я жду тебя! Хабиб Нурмагомедов, если тебе нужно выйти на 30-й бой и подраться с кем-нибудь серьёзным, ты знаешь, с кем это можно сделать. Попробуй побить меня, если, конечно, сможешь», — заявил Чендлер в октагоне.

Ранее сообщалось, что боец из Узбекистана Махмуд Мурадов нокаутировал Эндрю Санчеза на UFC 257.

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