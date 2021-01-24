Чендлер бросил вызов Нурмагомедову после победы над Хукером

Американский боец ММА Майкл Чендлер вызвал на бой Хабиба Нурмагомедова после своей победы над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Также Чендлер высказал готовность помериться силами с Конором Макгрегором.

«Это величайшая победа в моей карьере. Конор Макгрегор, я жду тебя! Хабиб Нурмагомедов, если тебе нужно выйти на 30-й бой и подраться с кем-нибудь серьёзным, ты знаешь, с кем это можно сделать. Попробуй побить меня, если, конечно, сможешь», — заявил Чендлер в октагоне.

Ранее сообщалось, что боец из Узбекистана Махмуд Мурадов нокаутировал Эндрю Санчеза на UFC 257.