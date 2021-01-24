Чендлер бросил вызов Нурмагомедову после победы над Хукером
- Gettyimages.ru
- © Josh Hedges
Также Чендлер высказал готовность помериться силами с Конором Макгрегором.
«Это величайшая победа в моей карьере. Конор Макгрегор, я жду тебя! Хабиб Нурмагомедов, если тебе нужно выйти на 30-й бой и подраться с кем-нибудь серьёзным, ты знаешь, с кем это можно сделать. Попробуй побить меня, если, конечно, сможешь», — заявил Чендлер в октагоне.
Ранее сообщалось, что боец из Узбекистана Махмуд Мурадов нокаутировал Эндрю Санчеза на UFC 257.