Сообщения об иске в суд и несостоявшаяся встреча с Нурмагомедовым: о чём говорят в преддверии боя Макгрегор — Порье

На экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора был подан иск в суд по обвинению в изнасиловании и выдвинуты требования выплатить компенсацию в размере более €1,4 млн. Тем временем ирландец заселился в отель в Абу-Даби, где чуть было не встретился с Хабибом Нурмагомедовым. Дастин Порье — будущий соперник Конора на UFC 257 — возобновил тренировки после прохождения двухдневного карантина и получил подарок на 32-летие. О том, в какой обстановке проходит подготовка к схватке Макгрегора и Порье, — в материале RT.

Иск в отношении Макгрегора

Менее трёх суток остаётся до турнира UFC 257, в главном бою которого Конор Макгрегор сразится с Дастином Порье. Если верить Дане Уайту, именно по итогам этого поединка определится первый претендент на титул в лёгком весе и, возможно, соперник действующего обладателя пояса Хабиба Нурмагомедова. Фаворитом грядущего противостояния считается ирландец, и на этом фоне за несколько дней до шоу на него подали иск в суд.

В распоряжении издания The New York Times оказалось исковое заявление женщины, обвиняющей Макгрегора в изнасиловании. Отмечается, что 18 января она обратилась в суд после того, как полиция и прокуратура Ирландии отказались выдвигать обвинения против экс-чемпиона UFC. При этом подчёркивается, что расследование по делу проводилось более года.

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В заявлении в подробностях описывается инцидент, якобы произошедший в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. По словам девушки, они с Макгрегором обменивались сообщениями в Instagram, после чего она отправилась к нему на вечеринку, где стала жертвой изнасилования, причём со стороны не только ирландца, но и его друга.

Как сообщила девушка, она не может работать с мая 2019 года и испытывает серьёзные психологические проблемы из-за случившегося, в связи с чем ей пришлось переехать из Дублина. Она потребовала от Макгрегора компенсацию морального ущерба в размере €1,475—1,760 млн ($1,79—2,13 млн). Эта сумма должна покрыть её расходы, в частности медицинские, а также затраты на покупку нового жилья.

Представители Макгрегора уже прокомментировали информацию об иске. Как сообщила Карен Кесслер, следствие всесторонне изучило это дело: допросило истца, получило показания свидетелей, а также побеседовало со множеством источников. Она напомнила, что по итогам расследования обвинения в адрес бойца были «категорически отвергнуты», и заверила, что Конор продолжит оспаривать любые претензии в свой адрес.

Несостоявшаяся встреча с Нурмагомедовым

Подобные новости не могут не отвлекать спортсмена от прямых обязанностей, но пока это не сказывается на мнении большинства экспертов и букмекеров. Крупнейшие конторы не сомневаются в успехе Макгрегора и считают его явным фаворитом в ответном сражении с Порье. Стоит отметить, что они не были так уверены в победе ирландца с его первой битвы с Нейтом Диасом и отдавали ему меньшее предпочтение даже в дуэли с Дональдом Серроне.

И это с учётом того, что Макгрегор потерял ещё одну позицию в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Накануне Абсолютный бойцовский чемпионат опубликовал обновлённую версию табели о рангах, в котором бывший обладатель поясов в полулёгком и лёгком весах оказался на 13-й строчке. При этом выше поднялся экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер, в октябре взявший верх над Джаредом Каннониром. В первой десятке изменений не произошло, а на вершине остался Хабиб Нурмагомедов.

Сейчас мало кто сомневается, что UFC всеми силами старается вновь устроить сражение между россиянином и ирландцем, но вплоть до 257-го турнира промоушен пытается не провоцировать конфликты между сторонами. Именно для этого бой Умара Нурмагомедова был перенесён на Fight Island 8, о чём заявил сам двоюродный брат Хабиба. Тем не менее бывшие противники чуть было не встретились в отеле, где проживают звёзды смешанных единоборств.

Как сообщил экс-боец UFC, а ныне эксперт Дэн Харди, россиянин и ирландец могли столкнуться в холле, но разминулись буквально на 30 секунд. На записи, опубликованной на YouTube-канале Full Reptile, видно, как сначала Макгрегор вместе с семьёй входит отель, а затем в вестибюль спускается Нурмагомедов со своей командой.

День рождения Порье

Что касается Порье, то он продолжает готовиться к схватке, хоть и по усечённой программе. Как сказал его наставник Майк Браун, в настоящий момент боец не имеет права покидать территорию отеля, но вовсю работает над функционалкой.

«Мы здесь уже неделю. Решили немного подразмять ноги, подышать, дать коню побегать. Отпустили его, чтобы он хорошо себя почувствовал, пропотел, эндорфины пошли в кровь. Это всегда настраивает на позитивный лад. У нас строгий карантин, так скажем, закончился, но полукарантин ещё в силе. С территории отеля мы пока не выходим. Вижу, что он заряжен. Его команда и жена прилетели вчера. Когда его жена рядом, он очень спокоен и расслаблен — и это то, что нужно. Парень чувствует себя максимально комфортно», — заявил Браун во втором эпизоде UFC 257: Embedded.

Сам Порье признался, что его жена Джоли сопровождала его на поединки ещё 14 лет назад. По его словам, тогда они путешествовали на её машине, жили в одном номере. Говоря о грядущем сражении, Дастин не избежал параллелей с битвой шестилетней давности, ставшей для него последней в полулёгком дивизионе. Американец поднялся категорией выше и добился в ней огромных успехов — выиграл десять из 13 боёв и завоевал временный пояс.

«За свою карьеру я не раз падал и из раза в раз поднимался. Я вложил все свои силы, чтобы оказаться на этой позиции — в одной победе от титульного боя. Шесть лет — долгий период в топе лучшей организации в ММА. Пробиться в топ-5 — это одно, но задержаться там на шесть лет — другое. Тебе постоянно нужно расти и развиваться, чтобы удержать эту позицию. Думаю, (сейчас. — RT) мы с Конором — совершенно другие бойцы», — сказал Порье.

Добавим, что 19 января американцу исполнилось 32 года. По этому поводу ему преподнесли торт, от которого боец ожидаемо отказался, поскольку вскоре ему предстоит пройти процедуру взвешивания. О профессионализме Порье в этом вопросе говорит хотя бы то, что ранее он ни разу не превышал лимит категории.

Ожидание конкурентного боя

Что касается самой схватки, то многие представители мира смешанных единоборств считают её лишь этапом в ходе организации ответной дуэли между Макгрегором и Нурмагомедовым. Так, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко предположил, что матчмейкеры UFC специально устроили ирландцу встречу с тем, кого он уже побеждал, хотя могли подвергнуть его и более сложному испытанию.

«У UFC большой опыт, не просто так они дали Порье. К примеру, могли дать Гэтжи. Думаю, ждут реванша Хабиба с Конором. Порье — соперник для раскрутки Макгрегора. Он сильный, бывший претендент на титул, дрался с Нурмагомедовым», — заявил Шлеменко «Чемпионату».

С ним согласился и боец лёгкого дивизиона UFC Арман Царукян. Он также выразил мнение, что всё складывается в пользу организации ответного поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором, но не стал ставить крест на перспективах Порье.

«Я думаю, всё идёт к реваншу Конор — Хабиб. Если Макгрегор сейчас выиграет нокаутом, я думаю, это впечатлит Нурмагомедова и они сделают реванш. Это будет очень интересно. Не могу сказать конкретно, кто победит. Если Конор в хорошей форме, то он выиграет. Если Дастин будет бороться, то он сможет его переводить... и тогда может взять верх. В борьбе чуть-чуть, может быть, будет лучше Порье, но бокс у Макгрегора на уровень выше. Преимущество у Конора в этом бою, 100%», — сказал Царукян.

Прогноз Петра Яна также был неоднозначным. Действующий чемпион в легчайшем весе выразил мнение, что ответная схватка между бойцами получится более конкурентной, чем первая. Стоит напомнить, что в 2014 году Макгрегору хватило 106 секунд, чтобы отправить Порье в нокаут.

«Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов. Думаю, что поединок завершится досрочно... Ориентировочно, третий-четвёртый раунд», — цитирует Яна Sports.ru.

При этом Александр Емельяненко уверен, что UFC 257 завершится триумфом Порье. По его словам, в пользу американца говорят его постоянство, боевой дух и психологическая устойчивость.

«Макгрегор за последнее время смог только финишировать бедного ветерана Дональда Серроне, а Порье постоянно выходил в клетку и доказывал, что готов стать лучшим. Воля к победе — это главное преимущество Порье в этой схватке. Мне кажется, характер у него более закалённый, чем у ирландца. Помните, как он провёл бой против Холлоуэя? Очень хладнокровно тогда смотрелся и уверенно довёл дело до своей победы. Думаю, в поединке с Конором он тоже рисковать не будет, ведь знает всю силу своего соперника. Но невозможно чувствовать себя после долгих простоев в хорошей кондиции, это просто нереально. Макгрегор, на мой взгляд, будет больше нервничать, и это приведёт к поражению. Моя ставка — в этот вечер победит Дастин Порье», — приводит слова Емельяненко портал «ВсёПроСпорт».