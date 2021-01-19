Шлеменко считает, что Порье нужен Макгрегору для раскрутки реванша с Нурмагомедовым
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«Разговоры идут не просто так. У UFC большой опыт, они не просто так дали Конору Порье. К примеру, могли дать Гэтжи. Думаю, что ждут реванша Хабиба с Макгрегором. Порье — это соперник для раскрутки Конора. Он сильный, бывший претендент на титул, дрался с Хабибом», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
Бой Макгрегор — Порье состоится 23 января на турнире UFC 257.
Ранее Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора.