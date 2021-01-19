Шлеменко считает, что Порье нужен Макгрегору для раскрутки реванша с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, для чего Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) организовал реванш между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Разговоры идут не просто так. У UFC большой опыт, они не просто так дали Конору Порье. К примеру, могли дать Гэтжи. Думаю, что ждут реванша Хабиба с Макгрегором. Порье — это соперник для раскрутки Конора. Он сильный, бывший претендент на титул, дрался с Хабибом», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бой Макгрегор — Порье состоится 23 января на турнире UFC 257.

Ранее Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора.