Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора
  • Reuters

«Любой может и победить, и проиграть в начале поединка, но чем дольше он длится, тем выше шансы на победу у лучшего бойца. В поздних раундах Макгрегор замедляется, потому чем дольше длится бой, тем лучше для меня. Конечно, я бы хотел завершить бой раньше и избежать ненужного ущерба. Но если же поединок затянется, то я уверен, что смогу продержаться дольше, чем Макгрегор. Хочу победить любой ценой», — цитирует Порье MMA Junkie.

Поединок американца с ирландцем состоится 23 января и возглавит турнир UFC 257 в Абу-Даби. 

Ранее Макгрегор заявил, что всё ещё чувствует себя чемпионом.

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