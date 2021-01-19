Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Любой может и победить, и проиграть в начале поединка, но чем дольше он длится, тем выше шансы на победу у лучшего бойца. В поздних раундах Макгрегор замедляется, потому чем дольше длится бой, тем лучше для меня. Конечно, я бы хотел завершить бой раньше и избежать ненужного ущерба. Но если же поединок затянется, то я уверен, что смогу продержаться дольше, чем Макгрегор. Хочу победить любой ценой», — цитирует Порье MMA Junkie.

Поединок американца с ирландцем состоится 23 января и возглавит турнир UFC 257 в Абу-Даби.

Ранее Макгрегор заявил, что всё ещё чувствует себя чемпионом.