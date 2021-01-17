Макгрегор: я всё ещё чувствую себя чемпионом

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что всё ещё считает себя чемпионом организации в лёгком весе, несмотря на поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018 году.
Макгрегор: я всё ещё чувствую себя чемпионом
  • Reuters

«Я — чемпион. В октябре 2018-го церемония присуждения чемпионского пояса так и не состоялась. Нурмагомедов сбежал из клетки, а меня оставил драться с членами своей семьи. Я всё ещё чувствую себя чемпионом. Так что выйду и докажу это. Весь мир это увидит. Мой поединок с Порье должен быть за чемпионский титул. Но я не удивлён и не расстроен из-за того, что это не так. Понимаю, что мне вряд ли позволили бы сразу после возвращения драться за титул. У Хабиба умер отец, я восхищён, что ему дали время на передышку. Но всё уже в прошлом, мой бой должен быть за титул. Пока что это не так. Без проблем», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Поединок ирландского бойца с россиянином состоялся в 2018 году и завершился массовой потасовкой. Нурмагомедов выскочил за пределы октагона, а в сам октагон проникли его друзья и члены команды, которые нанесли Макгрегору несколько ударов.

Бой между Макгрегором и Дастином Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что бойцам UFC придётся постараться, чтобы привлечь внимание Хабиба.

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