Менеджер Нурмагомедова: бойцам UFC придётся постараться, чтобы привлечь внимание Хабиба

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал итоги встречи российского бойца с президентом UFC Даной Уайтом.
Менеджер Нурмагомедова: бойцам UFC придётся постараться, чтобы привлечь внимание Хабиба
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

«Ну, здесь всё предельно понятно. Всем ясно, кто неоспоримый босс этого дивизиона. Пускай стараются привлечь его внимание, ради которого стоило бы вернуться. Только им придётся очень постараться», — сказал Магомедов «Спорт-Экспрессу».

Встреча Нурамгомедова с Уайтом состоялась в пятницу. В субботу глава UFC сообщил, что Нурмагомедов задумается над возвращением к боям, если его впечатлит кто-либо из бойцов на турнире UFC 257, в главном поединке которого встретятся экс-обладатель двух титулов организации Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов и Сен-Пьер не заинтересованы в бое друг с другом.

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