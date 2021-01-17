Менеджер Нурмагомедова: бойцам UFC придётся постараться, чтобы привлечь внимание Хабиба

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал итоги встречи российского бойца с президентом UFC Даной Уайтом.

«Ну, здесь всё предельно понятно. Всем ясно, кто неоспоримый босс этого дивизиона. Пускай стараются привлечь его внимание, ради которого стоило бы вернуться. Только им придётся очень постараться», — сказал Магомедов «Спорт-Экспрессу».

Встреча Нурамгомедова с Уайтом состоялась в пятницу. В субботу глава UFC сообщил, что Нурмагомедов задумается над возвращением к боям, если его впечатлит кто-либо из бойцов на турнире UFC 257, в главном поединке которого встретятся экс-обладатель двух титулов организации Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов и Сен-Пьер не заинтересованы в бое друг с другом.