Уайт заявил, что Нурмагомедов и Сен-Пьер не заинтересованы в бое друг с другом
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«Сен-Пьер никогда не поднимался в нашем разговоре. Нурмагомедов не заинтересован в этом бою. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 1.
Канадский боец Жорж Сен-Пьер является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors.