Уайт заявил, что Нурмагомедов и Сен-Пьер не заинтересованы в бое друг с другом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не будет проводить поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Сен-Пьер никогда не поднимался в нашем разговоре. Нурмагомедов не заинтересован в этом бою. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 1.

Канадский боец Жорж Сен-Пьер является экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors.