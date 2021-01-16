Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors
- РИА Новости
Спортсмен признался, что очень устал за прошедший день.
«Семеро близких моих людей выступали. Как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать. Поздравляю, братья мои, и победы, и поражения — всё от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то, что происходит в клетке, остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Ранее сообщалось, что руководитель UFC Дана Уайт высказался о перспективах поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.