Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors

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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от выступлений бойцов своего промоушена Eagle MMA на турнире UAE Warriors.
Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors
  • РИА Новости

Спортсмен признался, что очень устал за прошедший день.

«Семеро близких моих людей выступали. Как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать. Поздравляю, братья мои, и победы, и поражения — всё от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то, что происходит в клетке, остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее сообщалось, что руководитель UFC Дана Уайт высказался о перспективах поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

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