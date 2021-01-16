Нурмагомедов прокомментировал свой визит на турнир UAE Warriors

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от выступлений бойцов своего промоушена Eagle MMA на турнире UAE Warriors.

Спортсмен признался, что очень устал за прошедший день.

«Семеро близких моих людей выступали. Как же тяжело, ничего не делая, подсказывать и наблюдать. Поздравляю, братья мои, и победы, и поражения — всё от Всевышнего, не воспринимайте это всё больше чем спорт, на самом деле — это всего лишь спорт и то, что происходит в клетке, остаётся в клетке, за клеткой происходят куда важнее вещи», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее сообщалось, что руководитель UFC Дана Уайт высказался о перспективах поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.