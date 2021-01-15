Уайт назвал условия проведения боя между Нурмагомедовым и Сен-Пьером

Руководитель UFC Дана Уайт высказался о перспективах проведения поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

Функционер отметил, что если российский боец действительно хочет такого боя, то должен отказаться от своего чемпионского титула в лёгком весе. При выполнении этого условия Нурмагомедов сможет подраться с 39-летним Сен-Пьером, который выступает в полусредней и средней категориях.

Видеоинтервью Уайта опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Arabia.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Уайт попили чай во время турнира UAE Warriors.