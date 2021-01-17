Брат Нурмагомедова о возможной встрече с Макгрегором: всё бы не закончилось хорошо

Умар Нурмагомедов, боец UFC и двоюродный брат чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением по поводу переноса его боя с турнира UFC 257, на котором выступит ирландец Конор Макгрегор.

«Скорее всего, это сделано для того, чтобы мы здесь не пересекались и на турнире тоже. У них такая политика. Они не хотят, чтобы мы видели друг друга. Всё может произойти... Однозначно, всё бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении», — цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.

Он отметил, что причиной возможного столкновения стал бы тот факт, что Макгрегор часто задевает родных, честь и достоинство соперника.

Бой Умара Нурмагомедова с казахстанцем Сергеем Морозовым перенесли с 24 января на 20-е. 24 января Макгрегор в главном поединке турнира 257 встретится с Дастином Порье из США.

Ранее брат Нурмагомедова рассказал, о чём договорились Хабиб и глава UFC.