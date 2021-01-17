Брат Нурмагомедова рассказал, о чём договорились Хабиб и глава UFC

Умар Нурмагомедов, боец UFC и двоюродный брат чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о встрече своего родственника с президентом UFC Даной Уайтом.

«Я не могу всё рассказывать. Близко ли к реальности то, что сказал Уайт? Да. Это примерно всё, что там было. Хабиб сказал, что сейчас ему неинтересно драться. Он же там всех побил, троих задушил. Там только Оливейра идёт на победной серии, но он раньше часто проигрывал. Будем ждать 24 января, когда подерутся Чендлер с Хукером и Конор с Порье. Пусть они принимают решение», — цитирует Умара Нурмагомедова Sport24.

При этом он подчеркнул, что хочет увидеть возвращение своего брата в октагон.

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

16 января глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов допустил своё возвращение в том случае, если ему понравится, как кто-нибудь проявит себя в боях Конор Макгрегор — Дастин Порье или Дэн Хукер — Майкл Чендлер на UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что всё ещё считает себя чемпионом организации в лёгком весе, несмотря на поражение от Хабиба Нурмагомедова в 2018 году.