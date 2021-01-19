Возвращение Нурмагомедова, битва Яна с Диллашоу и бой-реванш Исмаилова с Минеевым: чего ждут от россиян в ММА в 2021-м

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020-м российские бойцы смешанных единоборств провели целый ряд значимых поединков и завоевали титулы в крупнейших промоушенах. А в наступившем году многие из них способны добиться новых успехов. Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт и одержать 30-ю победу в карьере, Вадим Немков — принять участие в самом крупном поединке в карьере, а Пётр Ян — сразиться с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. При этом Забит Магомедшарипов и Аскар Аскаров имеют шансы пополнить список россиян — чемпионов UFC, а Магомед Исмаилов — провести долгожданный бой-реванш с Владимиром Минеевым. Чего ждут от российских бойцов в 2021 году — в материале RT.

Главное испытание в карьере Немкова

В 2020 году Вадим Немков укрепился в статусе одной из главных российских звёзд смешанных единоборств. Да, из-за пандемии коронавируса боец провёл всего один поединок, но одержал самую важную победу в карьере на данный момент. На турнире Bellator 244 воспитанник Фёдора Емельяненко нокаутировал Райана Бейдера и стал пятым россиянином — чемпионом промоушена.

Уже известно, кто будет оппонентом Немкова в ходе его первой защиты. По словам главы Bellator Скотта Кокера, им станет Фил Дэвис, имеющий в активе серию из трёх побед. При этом последнее поражение американец потерпел именно от Вадима, в напряжённой схватке не сумев склонить судей на свою сторону.

Повторная битва между Немковым и Дэвисом хоть и станет крупным событием, но вряд ли вызовет ажиотаж у фанатов ММА. Во-первых, обоих пока сложно назвать суперзвёздами единоборств, а во-вторых, болельщики уже имели возможность наблюдать за их противостоянием. Тем не менее в случае успеха Вадим может принять участие в бое, который обещает стать одним из самых ярких в его профессиональной карьере. Речь идёт о возможной встрече с экс-претендентами на титул UFC — Энтони Джонсоном или Йоэлем Ромеро.

Подписание обоих стало одним из главных событий декабря в ММА, а их возможный бой обещает стать самым ярким в 2021 году. Неудивительно, если на кону будет стоять статус первого претендента, а победитель получит возможность сразиться с чемпионом. В таком случае Немкову представится отличная возможность заявить о себе на весь мир и не только приблизиться к рекорду по числу защит звания среди россиян, но и обратить на себя внимание UFC. Несмотря на длительную паузу в карьере и возраст, Джонсон и Ромеро до сих пор считаются одними из сильнейших бойцов планеты.

Перспективы Магомедшарипова, Махачева и Аскарова

Если Немков уже успел выиграть пояс в американской организации, то Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев и Аскар Аскаров пока лишь надеются завоевать титул. При этом каждый из них может получить шанс сделать это уже в 2021 году и увеличить число российских чемпионов в Абсолютном бойцовском чемпионате. На данный момент ближе к этому находятся Забит и Аскар, в то время как Исламу необходимо проделать гораздо более длинный путь.

Также по теме Без надежды на прорыв: почему бой с Добером — не лучший вариант для Махачева 6 марта Ислам Махачев сразится с Дрю Добером на турнире UFC 259. В случае победы россиянин продлит беспроигрышную серию до семи боёв и...

Магомедшарипов входит в топ-3 полулёгкого дивизиона и на протяжении полутора лет находится в одном выигранном поединке от статуса первого претендента. Если бы не пандемия, травмы Яира Родригеса и неспособность UFC найти достойного оппонента, россиянин уже давно мог заслужить право сразиться с Александром Волкановски или Максом Холлоуэем, но очередную попытку добиться этого он сможет предпринять лишь в 2021-м.

Что касается Аскарова, то для него ключевым станет противостояние с Джозефом Бенавидезом в марте 2021-го. Если он победит, то с большой вероятностью будет назван первым претендентом на пояс. В этом случае за него будут говорить беспроигрышная серия из четырёх боёв под эгидой чемпионата — самая продолжительная среди представителей первой десятки рейтинга. Помешать ему может разве что желание матчмейкеров устроить бой-реванш между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено, а также возможное возвращение Генри Сехудо.

Махачев же находится в более сложном положении и вряд ли сможет побороться за пояс в 2021 году. Успехом для него станет попадание в топ-5 рейтинга лёгкого веса, что также будет непросто сделать. Для этого ему необходимо не только уверенно проходить Дрю Добера в марте, но и проводить минимум две схватки в оставшиеся девять месяцев. С учётом Рамадана это вряд ли будет простой задачей, но шансы есть. Вопрос лишь в том, удастся ли найти ему подходящих оппонентов.

В случае победы над Добером, для Махачева идеально было бы сразиться сначала с бойцом калибра Кевина Ли или Эла Яквинты, а к концу года — получить право встретиться с Тони Фергюсоном. Несмотря на два поражения, Эль Кукуй продолжает считаться одним из ярчайших представителей дивизиона, а успех в сражении с ним не только поможет Исламу ворваться в топ-5, но и станет весомой строчкой в резюме. После этого он может не только получить право биться со звёздами дивизиона, но и претендовать на трофей.

Реванш Исмаилова с Минеевым

В России звание потенциально главного MMA-события нынешнего года было определено в декабре 2020-го. Вряд ли у кого-то возникали сомнения, что одним из его участников станет Магомед Исмаилов, укрепившийся в статусе одного из ярчайших представителей отечественных смешанных единоборств. Интрига заключалась лишь в том, кто именно станет его соперником. По большому счёту, в список кандидатов входили трое бойцов — Александр Шлеменко, Александр Емельяненко и Владимир Минеев.

Однако инцидент на шоу AMC Fight Nights снял все вопросы относительно того, с кем именно болельщики хотели бы увидеть бой Исмаилова. Потасовка с Минеевым привлекла внимание огромной аудитории и заставила вновь заговорить о проведении долгожданного реванша. И на данный момент нет практически никаких препятствий для его организации. Камил Гаджиев вновь обладает необходимыми средствами, чтобы устроить крупный турнир, а Магомед не связан контрактными обязательствами с ACA.

Вопрос заключается лишь в том, захочет ли Исмаилов вновь принять участие в противостоянии, в ходе которого ему грозят постоянные оскорбления и унижения со стороны противника. Если его битвы с Емельяненко и Иваном Штырковым проходили в очень тёплой и дружеской атмосфере, то с Минеевым подобного ждать не приходится. Сам Магомед неоднократно упоминал, что подобные методы раскрутки ему неинтересны, как и повторная встреча с Владимиром. Однако его мнение вполне может изменить круглая сумма.

Битва Яна с Диллашоу

Уже в марте Пётр Ян проведёт первую защиту титула UFC в легчайшем весе, а его противником станет Алджэмейн Стерлинг. Дуэль между бойцами должна была состояться ещё в конце 2020 года, но была перенесена из-за возникших у россиянина проблем с подготовкой. Но к марту действующий чемпион обещает подойти во всеоружии и уже активно тренируется в зале American Top Team.

Тем не менее, для Яна битву со Стерлингом скорее можно назвать разогревом в преддверии самого сложного испытания в его карьере. В январе истёк срок отстранения за допинг Ти Джея Диллашоу, и американец уже заявил о намерении в кратчайшие сроки вернуть себе пояс. Он также назвал Петра «временным чемпионом» и жёстко высказался о его победе над имевшим на тот момент серию из двух поражений Жозе Алдо.

Учитывая статус и достижения Диллашоу, UFC может сходу сделать его первым претендентом и обязать Яна подраться с ним уже летом. Так или иначе, схватка обещает стать одним из самых ярких событий в легчайшем дивизионе не только в 2021 году, но и во всей истории. Оба являются яркими бойцами, предпочитающими биться в стойке, что так любят зрители. При этом победа над Ти Джеем если не поставит Петра в один ряд с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, то как минимум приблизит его к этому.

Возвращение Нурмагомедова

На данный момент Хабиб Нурмагомедов — не только главная российская звезда ММА, но и один из самых популярных спортсменов мира. Об этом говорят 26,6 млн подписчиков в Instagram, звание сильнейшего бойца вне зависимости от весовых категорий по версии UFC, а также признание со стороны иностранных СМИ. Так, в декабре BBC поставил Орла выше Леброна Джеймса и назвал его главной звездой спорта в 2020 году.

Неудивительно, что фанаты до сих пор не верят в окончание карьеры Нурмагомедова и надеются на его скорое возвращение. Об этом постоянно говорят как его коллеги, так и президент UFC Дана Уайт. Да и сам Хабиб пусть и ещё не объявил о возобновлении карьеры, но дал понять, что рассматривает подобный вариант. Правда, для этого одному из его потенциальных соперников придётся «впечатлить» чемпиона.

Если кому-то из топ-5 бойцов лёгкого веса удастся привлечь внимание Нурмагомедова, то ближе к концу года вполне можно ожидать очередного выступления россиянина. Известно об этом может стать уже по окончании UFC 257, на котором сразятся сразу четверо звёзд категории. Безусловно, наибольшие шансы заслужить бой с Хабибом имеют Конор Макгрегор и Дастин Порье, схватка между которыми выявит первого претендента на пояс.

Прощальное турне Емельяненко

В конце 2019 года Фёдор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии и провёл первый из трёх заключительных боёв в своей карьере. Изначально окончание прощального турне Последнего императора должно было пройти в 2020-м, но в дело вмешалась пандемия. Промоушен был против того, чтобы устраивать бои легендарного спортсмена при пустых трибунах, в связи с чем были принято решение отложить их на будущий год.

На данный момент неизвестно, когда стоит ожидать возвращения Емельяненко в клетку. Однозначного ответа не может дать и глава Bellator Скотт Кокер, при этом отмечая, что намерен следовать обозначенному плану и ждать возвращения болельщиков на арены. Если всё пойдёт хорошо, то сначала Фёдор должен подраться в Европе или США, а последний поединок по контракту провести в Москве — в рамках первого шоу организации в России.

Что касается соперников, то в этом вопросе также нет определённости. В СМИ всплывали слухи о возможном проведении супербоя между Емельяненко и экс-чемпионом UFC Броком Леснаром, но в итоге подтверждения так и не последовало. Также говорилось о вероятной организации реванша с Фабрисио Вердумом, но и эти планы пока не воплотились в жизнь.