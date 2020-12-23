Без надежды на прорыв: почему бой с Добером — не лучший вариант для Махачева

6 марта Ислам Махачев сразится с Дрю Добером на турнире UFC 259. В случае победы россиянин продлит беспроигрышную серию до семи боёв и сможет претендовать на попадание в десятку сильнейших легковесов промоушена. Тем не менее битву с американцем трудно назвать идеальным вариантом для одноклубника Хабиба Нурмагомедова, ведь она практически не приближает его к завоеванию пояса.

Стало известно имя следующего потенциального соперника Ислама Махачева. По информации американских СМИ, российский легковес сразится с Дрю Добером на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта. На данный момент неизвестно, где именно состоится шоу, однако уже обнародована значительная часть карда. Так, предполагается, что партнёр по команде Хабиба Нурмагомедова выступит вместе с чемпионкой в двух весовых категориях Амандой Нуньес, бывшим обладателем пояса в легчайшем весе Домиником Крузом, экс-претендентом на титул в полутяжёлом весе Тиаго Сантосом и соотечественником Аскаром Аскаровым.

Стоит напомнить, что об организации поединка между Махачевым и Добером ходили слухи ещё полторы недели назад. Первым об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, заявив, что схватку планируется провести на крупном турнире чемпионата в марте. При этом он отмечал, что в вопросе места проведения мероприятия предпочтение отдаётся Лас-Вегасу и Абу-Даби — городам, фактически поделившим между собой турниры UFC в период пандемии коронавируса.

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С одной стороны, решение Махачева поскорее вернуться в октагон можно оценивать положительно. Перспективный боец, мечтающий о статусе претендента, должен сохранять активность и регулярно проводить поединки, чтобы напоминать о себе руководству. Дана Уайт неоднократно показывал, что особенно тепло относится к тем, кто всегда готов принять схватку на коротком уведомлении, не занимается выбором оппонентов, а готов биться с каждым. Олицетворением подобного подхода к делу является Дональд Серроне, во многом из-за своей безотказности и ставший одной из главных звёзд промоушена. Правда, Ковбой вряд ли является хорошим примером в плане построения карьеры, ведь в итоге его безрассудность и готовность драться в любое время и в любом месте лишь сыграли с ним злую шутку.

Безусловно, Махачеву не стоит гнаться за Серроне по количеству проведённых поединков в среднем за год, но и немного увеличить их число не помешает. С сентября 2016 года он провёл шесть боёв, что вряд ли можно назвать высоким показателем. Безусловно, зачастую на то были объективные причины, в числе которых пандемия и травмы, но в UFC подобное вряд ли сочтут серьёзным оправданием. Для сравнения, находящиеся выше в рейтинге дивизиона Бенэил Дариуш и Пол Фелдер успели подраться по девять раз, Дэн Хукер — восемь, а Рафаэль Дос Аньос — 11.

В конце концов, решение согласиться на встречу с Добером полностью соответствует позиции, которую совсем недавно озвучивал Нурмагомедов. Действующий чемпион в лёгком весе заявлял, что его одноклубнику необходимо «выступать чаще», и признавался, что хотел бы увидеть его в деле в феврале 2021 года.

«По моему мнению, его соперник сейчас не имеет значения. Нужно вернуться, подраться, выиграть, сделать серию из побед, довести её до семи. А уже после Рамадана надо снова подраться. Я верю, что с любым противником, которого предоставит UFC, Ислам может досрочно закончить бой. Очень скоро вы это сами увидите. В 2020 году ему не хватило спортивного везения, но в следующем планируем для него три боя», — говорил Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Всё это сочетается с недавними словами Хабиба о том, что именно Ислам может стать его преемником в качестве чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее Нурмагомедов уже говорил, что хотел бы увидеть титульный поединок с его участием уже осенью 2021 года, но на данный момент план кажется неосуществимым. Шансы на это были бы значительно больше, если бы тот успел провести сражение с Дос Аньосом на UFC 254 в октябре, но всё сложилось не в пользу россиянина. Сначала коронавирус отсрочил противостояние до ноября, а затем травма оставила Ислама за бортом.

Тем не менее организация битвы с Добером таит в себе не только плюсы, но и минусы. И главный из них в том, что американец не является статусным бойцом, а победа над ним вряд ли будет считаться серьёзным достижением. Да, она позволит Махачеву успешно вернуться в клетку после длительного отсутствия и продлить беспроигрышную серию до семи боёв, но вряд ли включит его в число претендентов на попадание в топ-7 категории. А ведь именно это нужно ему, чтобы добиться возможности сражаться со звёздами.

Идеальным вариантом для Махачева была бы встреча с Элом Яквинтой, Бенэилом Дариушем или Кевином Ли. Все трое находятся выше него в рейтинге, но вряд ли превосходят в мастерстве. При этом с последним Ислама связывает длительная история, что можно было бы использовать при раскрутке дуэли. Бойцы неоднократно в социальных сетях выражали желание помериться силами, но до дела пока так и не дошло.

Что касается Добера, то его нельзя назвать мальчиком для битья. В его активе значатся три досрочные победы подряд, а последняя из них была добыта в противостоянии с некогда считавшимся перспективным Александром Хернандезом. Но на этом список достижений заканчивается. В основном Дрю дрался с довольно средними соперниками, причём с переменным успехом. В его пассиве поражения от Эфраина Эскудейро, Ника Хейна и Оливье Обина-Мерсье, которых трудно назвать бойцами высокого класса. Из числа обидчиков выделяется разве что Дариуш, но и он не всегда мог похвастаться стабильностью.

Сейчас же Добер переживает лучший период в своей карьере и подходит к битве с Махачевым на подъёме. Победа над россиянином может стать самой крупной в его карьере и помочь если не попасть в десятку, то хотя бы поменяться местами с визави. В случае поражения он фактически ничего не потеряет и так и останется бойцом из топ-20, готовым в любой момент войти в октагон и устроить зрелищную бойню. В подобном статусе он пребывал всю свою карьеру в ММА.

Бой с Добером также не очень удобен для Махачева в том смысле, что пройдёт только в марте — чуть более чем за месяц до Рамадана. Как признавался в интервью RT боец тяжёлого веса UFC Шамиль Абдурахимов, во время соблюдения поста спортсмен не может тренироваться в полную силу, что неизменно ведёт к потере соревновательной формы, а для её восстановления требуется как минимум месяц. В связи с этим Ислам рискует потерять драгоценное время и не вернуться в октагон как минимум до середины лета — начала осени. А это, в свою очередь, ставит под угрозу надежды на участие в трёх битвах в 2021 году.

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Однако приходится констатировать, что у Махачева могло не быть других вариантов, кроме как принять бой с Добером. Отказ от поединка мог продлить и без того затянувшийся период без соревновательной практики, что негативно сказалось бы как на его состоянии, так и на отношении к нему со стороны руководства UFC. Попытки выбить себе встречу с желанным соперником очень часто негативно отражались на карьерах спортсменов — ярким примером тому сдужит Колби Ковингтон. В 2018 году он победил Дос Аньоса и стал обладателем временного титула в полусреднем весе, но из-за травмы не согласился провести схватку с на тот момент действующим абсолютным чемпионом в лице Тайрона Вудли и попросил «отпуск». Уайт крайне негативно воспринял решение бойца и лишил его статуса претендента.

Единственный шанс Махачева извлечь максимум из сложившейся ситуации — выиграть не только уверенно, но и ярко. В UFC очень ценят бойцов, способных устраивать зрелище в октагоне и эффектно разбираться со своими противниками, а именно этим Ислам не мог похвастаться уже долгое время. Из последних шести боёв досрочно он завершил лишь два, а последний раз это произошло в июле 2018-го. Тогда ему хватило 4 минуты 43 секунды, чтобы поймать Каджана Джонсона на рычаг локтя.

По большому счёту для Махачева этот бой может иметь такое же значение, как дуэль с Дарреллом Хорчером для Нурмагомедова. Тогда будущий чемпион пропустил два года из-за травмы и должен был биться с Тони Фергюсоном, но сражение в очередной раз отменилось. И чтобы не терять времени, тот решил помериться силами с дебютантом UFC в лице Хорчера. В итоге он ярко выступил и одержал победу, во всеуслышание заявив о своём полном восстановлении после травм колена.