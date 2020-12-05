Махачев высказался о возможном возвращении Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу возможного возобновления карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ну, на 100% никто не может сказать. Пусть будет 1% на то, что Хабиб вернётся. Я думаю, он не вернется, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, то в душе я подумал, что он молодец и всё правильно сделал», — цитирует Махачева ТАСС.

При этом он признался, что был шокирован решением Нурмагомедова, так как тот не предупреждал об этом свою команду и ходили слухи, что Хабиб ещё хочет подраться с Жоржем Сен-Пьером.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Александр Шлеменко высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон за $100 млн.