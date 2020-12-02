Шлеменко высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон за $100 млн

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением по поводу возвращения чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон.
Шлеменко высказался о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон за $100 млн
  • РИА Новости

«Стоит ли платить $100 млн за возвращение Хабиба — это будет зависеть от соперника. Например, если соперником будет Макгрегор… Также нужно понимать: если Хабиб называет такие суммы, значит, есть какие-то мысли и разговоры. Ещё мы видели, что Хабиб много времени проводит в ОАЭ, а у них деньги есть. Не думаю, что он просто так эту сумму называет», — цитирует Шлеменко Sport24.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов признался, что не испытывал проблем с соперниками в физическом плане, но в психологическом каждый последующий бой становился для него всё более сложным.

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