Нурмагомедов: перед каждым боем становилось всё труднее психологически

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не испытывал проблем с соперниками в физическом плане, но в психологическом каждый последующий бой становился всё более сложным.
Нурмагомедов: перед каждым боем становилось всё труднее психологически
  • © khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«У меня не было лёгких боёв. Может, со стороны они такими казались. Психологически они всегда тяжело проходят. А если физически, то не могу вспомнить такие бои, когда бы я думал, что у меня не получается, не идёт. Таких поединков не было. Я практически всегда идеально выполнял план на бой. А психологически было тяжело, с каждым боем становилось труднее, потому что появилась узнаваемость, увеличилась популярность. Я нёс это всё на своих плечах», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков, в которых одержал 29 побед.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе включения ММА в программу Олимпийских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить