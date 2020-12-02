Нурмагомедов: перед каждым боем становилось всё труднее психологически

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не испытывал проблем с соперниками в физическом плане, но в психологическом каждый последующий бой становился всё более сложным.

«У меня не было лёгких боёв. Может, со стороны они такими казались. Психологически они всегда тяжело проходят. А если физически, то не могу вспомнить такие бои, когда бы я думал, что у меня не получается, не идёт. Таких поединков не было. Я практически всегда идеально выполнял план на бой. А психологически было тяжело, с каждым боем становилось труднее, потому что появилась узнаваемость, увеличилась популярность. Я нёс это всё на своих плечах», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. За свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 поединков, в которых одержал 29 побед.

Ранее Нурмагомедов высказался о перспективе включения ММА в программу Олимпийских игр.