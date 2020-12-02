Нурмагомедов высказался о перспективе включения ММА в программу ОИ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не встречался с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и не общался с ними относительно включения смешанных единоборств в программу Игр.

«Я не встречался с МОК. Только говорил, что хочу встретиться. Это интересный вопрос для меня. Есть единомышленники, которые также хотят, чтобы смешанные единоборства вошли в программу Олимпийских игр. Возможно, в 2028 году это получится сделать. Если выстроить план действий, то можно к этому прийти. К ММА большое внимание у телевидения и спонсоров, а это важно для Олимпиад. Только надо решить, насколько жёстким будет этот спорт. Не знаю, как МОК на это посмотрит. Думаю, можно поменять перчатки и запретить какие-то удары. Просто много людей занимается ММА. Если всех объединить и направить усилия в одно русло, то можно этого добиться», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов рассказал, сколько времени после завершения карьеры будет тестироваться USADA.