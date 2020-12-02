Нурмагомедов рассказал, сколько времени после завершения карьеры будет тестироваться USADA

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что продолжает сдавать допинг-пробы для Американского антидопингового агентства (USADA).
Нурмагомедов рассказал, сколько времени после завершения карьеры будет тестироваться USADA
  • © Mike Roach
  • Gettyimages.ru

«В списках USADA я значусь как действующий спортсмен и чемпион UFC. Мне сказали, что ещё шесть месяцев после боя меня будут тестировать. Ушёл или нет, люди будут приходить и проверять. Ко мне уже приходили домой в Дагестан. Мне без разницы, 46 или 47 раз брали тесты, проблем не было. Я работаю на бензине, а не на химии», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Последний поединок россиянина состоялся 24 октября 2020 года. На турнире UFC 254 Нурмагомедов удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что у его пропал интерес думать о Фергюсоне как о конкуренте.

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