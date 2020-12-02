Нурмагомедов: у меня пропал интерес думать о Фергюсоне как о конкуренте

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что потерял интерес к поединку с американцем Тони Фергюсоном после того, как он проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи.
Нурмагомедов: у меня пропал интерес думать о Фергюсоне как о конкуренте
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«Пускай Фергюсон выигрывает в декабре. Он давно ничего не выигрывал, а до этого разгромно проиграл Гэтжи. Из-за возраста многие в него не верят. Проблемы индейца шерифа не волнуют. Пускай разбирается со своими проблемами, почему я должен думать, получится ли у него или нет? После боя с Гэтжи у меня пропал интерес думать о Фергюсоне как о конкуренте», — заявил Нурмагомедов.

Тони Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэтжи на турнире UFC 249 в мае 2020 года. После этого Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что Махачев может провести бой в феврале.

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