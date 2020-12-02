Нурмагомедов сообщил, что Махачев может провести бой в феврале

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как обстоят дела у члена его команды Ислама Махачева.

«Мы общались об отмене его боя. Ему нужно оставаться активным, драться и выступать чаще. Я бы хотел, чтобы он подрался в феврале, переговоры насчёт этого идут. По моему мнению, его соперник сейчас не имеет значения. Нужно вернуться, подраться, выиграть, сделать серию из побед, довести её до семи. А уже после Рамадана надо снова подраться. Я верю, что с любым соперником, который предоставит UFC, Ислам может досрочно закончить бой. Очень скоро вы это сами увидите. В 2020 году ему не хватило спортивного везения, но в следующем планируем для него три боя», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Во второй половине 2020 года Махачев должен был встретиться с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, но поединок дважды переносился из-за болезни одного из спортсменов.

Ранее Нурмагомедов сравнил свои бои с бразильским сериалом.