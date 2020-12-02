Нурмагомедов сравнил свои бои с бразильским сериалом

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался относительно гипотетического противостояния с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, а также о реакции людей на его решение завершить карьеру.
Нурмагомедов сравнил свои бои с бразильским сериалом
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Разговоры о бое с Мейвезером были, так как мы оба непобеждённые. Разговоры будут и дальше, потому что все мои бои были как интересный бразильский сериал, а люди хотят, чтобы он продолжался. Много недовольных тем, что я закончил в 32 года на пике, но мы не можем угодить всем. Иногда свои интересы выходят на первый план», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Мейвезер является непобеждённым американским боксёром с рекордом 50:0. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов назвал бойца с наибольшими шансами на титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить