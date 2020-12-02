Нурмагомедов сравнил свои бои с бразильским сериалом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался относительно гипотетического противостояния с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, а также о реакции людей на его решение завершить карьеру.

«Разговоры о бое с Мейвезером были, так как мы оба непобеждённые. Разговоры будут и дальше, потому что все мои бои были как интересный бразильский сериал, а люди хотят, чтобы он продолжался. Много недовольных тем, что я закончил в 32 года на пике, но мы не можем угодить всем. Иногда свои интересы выходят на первый план», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Мейвезер является непобеждённым американским боксёром с рекордом 50:0. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Ранее Нурмагомедов назвал бойца с наибольшими шансами на титул чемпиона UFC в лёгком весе.