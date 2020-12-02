Нурмагомедов назвал бойца с наибольшими шансами на титул чемпиона UFC в лёгком весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. объявивший о завершении карьеры, считает, что американец Дастин Порье имеет наибольшие шансы стать обладателем титула после него.

«Думаю, больше всего шансов стать чемпионом в лёгком весе есть у Дастина Порье. Мне кажется, что он на подъёме. Он выигрывал до меня, после победил бойца из топ-5. Думаю, у него шансов чуть больше, чем у остальных. Но все бойцы примерно равны. О Майкле Чендлере думаю, что свои лучшие годы он оставил в Bellator. Он провёл много боёв, много урона получил. Не думаю, что в этом весе ему светит большое будущее», — считает Нурмагомедов.

Следующий поединок Дастин Порье проведёт 23 января. Соперником станет экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

Ранее Нурмагомедов признался, что о его решении завершить карьеру никто практически не знал.