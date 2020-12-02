Нурмагомедов: о решении завершить карьеру никто практически не знал
- AFP
«О завершении карьеры практически никто не знал. Было тяжело сделать это, я занимаюсь этим всю жизнь. Иногда мы думаем, что больше ничего не умеем, зачастую так происходит из-за того, что мы ничем другим не хотим заниматься. В каждом человеке есть большой потенциал, главное — раскрыться в своём направлении. Когда мы шли на бой, никто не знал о моём решении», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.
32-летний россиянин объявил о завершении карьеры сразу после победы в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 254 24 октября.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагирует на случайную встречу с Макгрегором.