Нурмагомедов: о решении завершить карьеру никто практически не знал

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что держал в секрете своё решение завершить карьеру.
Нурмагомедов: о решении завершить карьеру никто практически не знал
  • AFP

«О завершении карьеры практически никто не знал. Было тяжело сделать это, я занимаюсь этим всю жизнь. Иногда мы думаем, что больше ничего не умеем, зачастую так происходит из-за того, что мы ничем другим не хотим заниматься. В каждом человеке есть большой потенциал, главное — раскрыться в своём направлении. Когда мы шли на бой, никто не знал о моём решении», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры сразу после победы в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся на турнире UFC 254 24 октября.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагирует на случайную встречу с Макгрегором.

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