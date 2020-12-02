Нурмагомедов рассказал, как отреагирует на случайную встречу с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как бы отреагировал на случайную встречу со своим бывшим соперником, экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Нурмагомедов рассказал, как отреагирует на случайную встречу с Макгрегором
  • © Brandon Magnus
  • Gettyimages.ru

«Будем действовать по ситуации. Я везде могу с кем-нибудь встретиться. Если ты кому-то не нравишься, то это нормально. Может быть, в UFC специально сделали так, чтобы мы пересеклись, они умеют это делать. Всё может быть, мы везде можем встретиться. В этом никто не сравнится с UFC, в раскрутке боёв они впереди всех», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Бой россиянина с ирландцем состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе и завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом. После боя случилась потасовка с участием обоих спортсменов и членов их команд.

Ранее Нурмагомедов признался, что завершил бы карьеру даже в случае поражения от Гэтжи.

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