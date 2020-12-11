ESPN назвал возможного следующего соперника Махачева в UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести поединок в начале 2021 года с американцем Дрю Добером.

Как сообщает ESPN, оба спортсмена дали устное согласие на бой в рамках лёгкой весовой категории, но ещё не подписали контракты. Скорее всего, UFC запланирует этот поединок на 6 марта.

Во второй половине 2020 года Махачев должен был встретиться с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом, но поединок дважды переносился из-за болезни одного из спортсменов.

Всего на счету Махачева 18 побед и одно поражение в MMA.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Махачев может провести бой в феврале.