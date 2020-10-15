По плану Нурмагомедова: почему UFC стоит организовать поединок между Махачевым и Фергюсоном

Ислам Махачев продолжает поиск замены Рафаэлю Дос Аньосу, снявшемуся с UFC 254 из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов. Россиянин бросил вызов Майклу Чендлеру, Дэну Хукеру и Чарльзу Оливейре, в то время как его менеджер Али Абдель-Азиз предложил Тони Фергюсону занять место бразильца. Почему очный поединок стал бы отличным вариантом как для россиянина, так и для американца — в материале RT.

В мире единоборств неделю не стихают обсуждения возможного поединка между Исламом Махачевым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выразил мнение, что этот бой гораздо нужнее россиянину, ведь он станет для него пропуском в высшую лигу лёгкого веса. При этом сам американский боец хоть пока и не ответил согласием, но и не стал отказываться от встречи с одноклубником Хабиба Нурмагомедова.

«Бой Махачева и Фергюсона — неплохой вариант. Давайте откровенно: Фергюсон котируется гораздо выше Махачева, поэтому бой этот Исламу намного нужнее. Абдель-Азиз делает всё для своего подопечного. Это, конечно, не очень правильно, но нет ничего плохого в этом… Получить такой бой — это уже будет победа. Представьте, если в итоге Махачев выиграет? Дотянуться до бойцов по типу Фергюсона очень тяжело, поэтому здесь все средства идут для развития карьеры», — заявил Шлеменко «Чемпионату».

Изначально соперником Махачева на UFC 254 должен был стать Рафаэль Дос Аньос. Экс-чемпион лёгкого веса собирался совершить долгожданное возвращение в родной дивизион после четырёхлетнего отсутствия, но ему помешал коронавирус. За две недели до схватки бразилец сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден сняться с шоу. Сам Ислам не стал терять время и поспешил бросить вызов Майклу Чендлеру, Дэну Хукеру и Чарльзу Оливейре, но у его менеджера возникла ещё более интересная идея. Так, Али Абдель-Азиз предложил Фергюсону выйти на замену.

Да, на данный момент проведение данного поединка на UFC 254 считается маловероятным. По крайней мере так заявил Дана Уайт, отметив, что Махачев, скорее всего, не сможет выступить на одном турнире с Нурмагомедовым из-за проблем с поиском оппонента. Но в истории промоушена уже неоднократно были случаи, когда матчмейкеры находили замену и за более короткий срок. Особняком в этом плане можно считать появление Андерсона Силвы на UFC 200, у которого было всего пару дней, чтобы привести себя в форму. В связи с этим у фанатов Махачева ещё остаются надежды увидеть бойца среди участников грядущего мероприятия.

На бумаге битва с Махачевым вряд ли может считаться серьёзным вызовом для Фергюсона. На данный момент россиянин занимает 12-е место в рейтинге лёгкого веса UFC и не входит в число претендентов на титул. Да, он идёт на серии из шести побед, но ни одного из его соперников нельзя назвать бойцом топ-уровня. Арман Царукян и Глейсон Тибау являются крепкими спортсменами, но первый лишь набирает обороты, а второй уже давно находится на спаде.

С турнирной точки зрения триумф в дуэли с Махачевым неспособен принести Фергюсону серьёзных дивидендов. Да, он может встать на победные рельсы и доказать всему миру, что восстановился после сокрушительного поражения от Джастина Гэтжи. Но это вряд ли сделает его фаворитом в чемпионской гонке. Если всё сложится удачно, то уже в декабре вероятен реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье. И успех в нём будет котироваться заметно выше, чем в битве между Тони и Исламом.

С одной стороны, имеются все основания согласиться с мнением Шлеменко о том, что этот поединок прежде всего важен для Махачева, а не для Фергюсона. Одно появление в октагоне с бойцом калибра Тони способно дать серьёзный толчок карьере Ислама, а успех и вовсе может позволить ему осуществить прорыв. Выигрыш у заметно сдавшего Дос Аньоса помог бы россиянину рассчитывать максимум на попадание в топ-10 лёгкой категории, в то время как победа над Эль Кукуем может обеспечить ему место в топ-6.

Подобное развитие событий идеально сочетается с планом Нурмагомедова о скором завершении карьеры и смене власти в категории. Тот неоднократно говорил о желании уйти из спорта с рекордом 30:0, что может осуществиться в самом ближайшем будущем. Уже в конце октября Орёл сможет продлить удачную серию до 29 боёв, а в 2021-м — выиграть в юбилейной битве. При этом Хабиб неоднократно выражал надежду, что его место на троне займёт именно Махачев.

«Когда я должен буду уходить, он (Махачев. — RT) должен прийти. Главное, чтобы мне долго не пришлось ждать, ведь я не могу вечно быть чемпионом. В феврале у Ислама будет бой, потом ему нужно будет выиграть ещё два поединка. И через полтора-два года Ислам должен прийти и забрать (титул. — RT)», — заявлял Нурмагомедов в ноябре 2019 года.

При удачном развитии событий к моменту ухода Нурмагомедова из спорта Махачев будет входить в число главных претендентов на титул и считаться полноценным участником чемпионской гонки. На данный момент Ислам отстаёт от графика, но победа над Фергюсоном способна помочь ему наверстать упущенное из-за пандемии коронавируса время и приблизиться к осуществлению задумки своего одноклубника.

Что касается Фергюсона, то и для него в этой дуэли можно найти как минимум один плюс. Он состоит в том, что таким образом он может обеспечить себе встречу с Нурмагомедовым. Если Тони эффектно нокаутирует или заставит сдаться последователя Хабиба, то чемпион наверняка захочет отомстить и уговорит Дану Уайта предоставить американцу возможность побороться за пояс. С учётом сложившейся ситуации это может стать для Эль Кукуя последним шансом выиграть титул. В феврале ему исполнится 37 лет, что является преклонным возрастом для представителей лёгких дивизионов.

По состоянию на начало мая 2020-го в активе Фергюсона значилось 12 побед подряд, а продолжительность беспроигрышной серии составляла семь лет. Тем не менее за этот период он лишь раз бился за временный титул и дважды получал статус первого претендента. Правда, в обоих случаях ему было не суждено сразиться за главный трофей. В апреле 2018-го он травмировал колено и снялся с боя с Нурмагомедовым, а спустя два года его очередное сражение с Хабибом было отменено из-за пандемии.

Это говорит о том, что руководство UFC не спешило делать из Фергюсона чемпиона в прошлом, а в будущем позиция промоушена вряд ли изменится. Вплоть до 9 мая 2020-го его присутствие в гонке за титул обусловливалось беспроигрышной серией, но в её отсутствие он вряд ли котируется выше упомянутых Хукера и Оливейры. Примечательно, что в активе Чарльза уже значится семь успешных поединков подряд, но в октябре ему предлагали подраться не с представителем топ-5, а с 11-м номером рейтинга в лице Бенэила Дариуша.

Что касается самой битвы между Махачевым и Фергюсоном, то она обещает стать крайне интересной. Во-первых, присутствие Тони в октагоне уже давно является гарантией жестокого и бескомпромиссного сражения. Так, за последние пять лет лишь одна схватка с его участием не была отмечена по итогам турнира. Шесть раз он становился обладателем денежного приза за «Бой вечера», а ещё три — за «Выступление». Не стоит сомневаться, что и в дуэли с Исламом он не изменит своему стилю и подарит фанатам настоящее зрелище.

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Во-вторых, крайне любопытно понаблюдать, как Махачев будет противостоять оппоненту уровня Фергюсона и какую тактику изберёт на бой с ним. В отличие от Хабиба, Ислам не так часто форсирует перевод в партер (3,4 тейкдауна в среднем за 15 минут против 5,35) и в целом предпочитает действовать в стойке. При этом на ногах он зачастую работает вторым номером. Это может стать неплохим оружием против Тони, который постоянно идёт вперёд, но зачастую делает это слишком безрассудно, ввиду чего много пропускает.

Именно этим воспользовался Гэтжи, отказавшийся от своей фирменной манеры и сделавший ставку на контратаки. Правда, огромную роль сыграл и тот факт, что за каждое неосмотрительное действие Эль Кукуя следовало наказание в виде сокрушительного удара. Россиянин же таким не обладает — под эгидой UFC он лишь раз выигрывал нокаутом.

Плюс ко всему Фергюсон наверняка сделал выводы и не будет так прямолинеен в поединке с Махачевым. Поражение от Гэтжи обнажило его слабые стороны и заставило задуматься об исправлении ошибок. В ходе подготовки к схватке с Нурмагомедовым он впервые за пять лет возобновил борцовские спарринги, возможно, после недавней неудачи поразмыслил и о боксёрских.

Тем не менее Фергюсон по-прежнему остаётся одним из сильнейших легковесов планеты и наверняка будет считаться фаворитом в бою с Махачевым. В стойке он заметно острее, а в партере невероятно изобретателен и способен исполнить болевой приём практически из любого положения. В случае успеха Тони докажет, что до сих пор является одним из лидеров дивизиона и заслуживает биться за титул. Триумф Ислама же не только подведёт черту под ярким этапом в карьере американца, но и возвестит о появлении новой звезды промоушена.